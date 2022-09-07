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回到原點！NCC：中介法草案退回工作小組

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
NCC今天宣布將《數位中介服務法》草案退回工作小組，進行爭議事項盤點。記者馬瑞璿／攝影
NCC今天宣布將《數位中介服務法》草案退回工作小組，進行爭議事項盤點。記者馬瑞璿／攝影

《數位中介服務法》草案6月底推出以來，爭議不斷，NCC（國家通訊傳播委員會）副主委暨發言人翁柏宗今（7）日指出，經委員會討論過後，決定將此份草案全部退回工作小組，進行爭議事項盤點，至於何時再推修正案，翁柏宗說：「沒有時間表」。

回顧2020年，當時，NCC也曾遞出數位通訊傳播法，但因為立法院屆期不連續，就將數位通訊傳播法退回給NCC數位匯流工作小組。

從2020年到2022年的這兩年半期間，NCC數位匯流工作小組參照歐盟《數位服務法》，擬定了中介法，沒想到，推出後仍惹爭議，這也讓NCC委員會最後決定將中介法再度退回給工作小組。中介法形同回到原點。

翁柏宗表示，草案6月底推出之後，選在8月舉辦三場說明會，NCC也收集了各方意見，盤點出22大議題、80餘個小議題。

綜觀從社會各界收集回來的意見，翁柏宗說，社會普遍認為平台問責、透明度報告、使用者權益維護等三大類規範，必須更明確。

另外，也有業者提出，中介法的定義範圍是不應該要小一點，例如，若是按照現行中介法草案規定，台灣電子商務業者恐怕都會落入中介法定義範疇，但究竟是否適合，翁柏宗說，「我們也會再了解產業狀況，也必須要先盤點。」NCC委員會召開時，也都已針對相關部分進行討論。

翁柏宗指出，目前NCC沒有要再推動這個法案，雖然退回工作小組，但仍會持續與多方利害關係人來對談，以公私協力的方式來做行政指導，此外，針對盤點出來的22個大議題、80餘個小議題持續進行研析，並持續了解產業各種創新營運模式。

NCC 中介法

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