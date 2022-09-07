國慶主視覺中華民國又被消失 藍：民進黨持續消滅國號

針對今年國慶主視覺設計再度忽略「中華民國」元素，國民黨發言人柳采葳今日質疑，民進黨執政以來，經常刻意以意識型態的作為，企圖消滅「中華民國」；每逢國慶日的主視覺設計皆以毫無國旗色彩、國號元素的識別圖案，意圖偷渡民進黨「台獨」意志的神主牌，此舉不僅扭曲我國的國家定位，傷害國人的國家意識，更誤導國際視聽；呼籲民進黨政府適可而止，回歸凸顯象徵我國主權精神的「中華民國」國號、國旗設計，以符合全民的期待與期望。

國慶主視覺中呈現「Taiwan National Day」，柳采葳質疑，身為中華民國的執政黨設計國慶主視覺上的文字居然是「Taiwan National」，再度以「英文台獨」偷渡理念，試問我國的國號是「台灣」或「Taiwan」嗎？10月10日國慶日是哪一個國家的國慶呢?是「台灣國」嗎？國民黨批評，民進黨政府刻意在國慶主視覺上呈現「Taiwan」，不僅錯亂國家主權的定位，更會造成國際視聽的混淆，讓國際各界誤認「中華民國」消失了嗎？

柳采葳指出，民進黨辯解，中華民國的元素會出現在邀請卡、識別證、布旗等設計上，但國慶主視覺是呈現慶典的主要意涵與價值，國家的國號、國旗不呈現在主視覺中，反而藏匿在周邊的設計中，根本是讓「中華民國」淪為配角，民進黨抹煞國家記憶的意圖昭然若揭，只會硬拗、強辯，無法掩蓋民進黨「意識型態」治國的偏差作為。

柳采葳表示，從護照封面到國慶主視覺設計，民進黨不斷藉由意識型態的小動作，意圖消滅「中華民國」的意涵，凸顯「台獨」思想，若民進黨始終不願放棄台獨的神主牌，為何不敢大聲說出來？為何不敢明確表態推動台獨的理念？

柳采葳強調，不論執政的黨派為何？「中華民國」就是我們國家，更是維持現狀的主流民意，呼籲民進黨政府不要為了政黨之私，棄國家主權意識於不顧；慶祝國慶之際彰顯我國國號、國旗的精神，才符合國人共同期待。