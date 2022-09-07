快訊

台大校長遴選校務會議淪盲投？募款和治校理念成勝出關鍵

兩岸情報戰／劉連昆與程翔案的殘酷 台諜非死即關、幕後者晉升

殺警凶嫌林信吾今起訴 檢方認「情節最重大惡行」求處死刑

國慶主視覺中華民國又被消失 藍：民進黨持續消滅國號

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
今年國慶主視覺圖案代表「多元匯聚、璀璨未來」，但朝野有不同看法。（圖：國慶籌備委員會提供）
今年國慶主視覺圖案代表「多元匯聚、璀璨未來」，但朝野有不同看法。（圖：國慶籌備委員會提供）

針對今年國慶主視覺設計再度忽略「中華民國」元素，國民黨發言人柳采葳今日質疑，民進黨執政以來，經常刻意以意識型態的作為，企圖消滅「中華民國」；每逢國慶日的主視覺設計皆以毫無國旗色彩、國號元素的識別圖案，意圖偷渡民進黨「台獨」意志的神主牌，此舉不僅扭曲我國的國家定位，傷害國人的國家意識，更誤導國際視聽；呼籲民進黨政府適可而止，回歸凸顯象徵我國主權精神的「中華民國」國號、國旗設計，以符合全民的期待與期望。

國慶主視覺中呈現「Taiwan National Day」，柳采葳質疑，身為中華民國的執政黨設計國慶主視覺上的文字居然是「Taiwan National」，再度以「英文台獨」偷渡理念，試問我國的國號是「台灣」或「Taiwan」嗎？10月10日國慶日是哪一個國家的國慶呢?是「台灣國」嗎？國民黨批評，民進黨政府刻意在國慶主視覺上呈現「Taiwan」，不僅錯亂國家主權的定位，更會造成國際視聽的混淆，讓國際各界誤認「中華民國」消失了嗎？

柳采葳指出，民進黨辯解，中華民國的元素會出現在邀請卡、識別證、布旗等設計上，但國慶主視覺是呈現慶典的主要意涵與價值，國家的國號、國旗不呈現在主視覺中，反而藏匿在周邊的設計中，根本是讓「中華民國」淪為配角，民進黨抹煞國家記憶的意圖昭然若揭，只會硬拗、強辯，無法掩蓋民進黨「意識型態」治國的偏差作為。

柳采葳表示，從護照封面到國慶主視覺設計，民進黨不斷藉由意識型態的小動作，意圖消滅「中華民國」的意涵，凸顯「台獨」思想，若民進黨始終不願放棄台獨的神主牌，為何不敢大聲說出來？為何不敢明確表態推動台獨的理念？

柳采葳強調，不論執政的黨派為何？「中華民國」就是我們國家，更是維持現狀的主流民意，呼籲民進黨政府不要為了政黨之私，棄國家主權意識於不顧；慶祝國慶之際彰顯我國國號、國旗的精神，才符合國人共同期待。

國慶

延伸閱讀

藍指內政部霸凌藝人 綠：凸顯說話與事實有落差

民進黨湧言會簽署絕不投降承諾書 籲民代參與民防訓練

稱自己非政二代 黃珊珊批綠是政二代幫陳時中打政四代

中華大學碩論也遭爆涉抄 林耕仁：經比對符合標準

相關新聞

內政部貼文酸楊丞琳惹議 徐國勇挺小編「是在反詐騙」

女星楊丞琳日前在大陸節目中談及，她在台灣時沒吃過什麼海鮮，引發爭議。內政部臉書昨發文宣導反詐騙，諷刺楊丞琳的「海鮮論」，...

國慶主視覺中華民國又被消失 藍：民進黨持續消滅國號

針對今年國慶主視覺設計再度忽略「中華民國」元素，國民黨發言人柳采葳今日質疑，民進黨執政以來，經常刻意以意識型態的作為，企...

內政部貼文酸楊丞琳 時力陳志明轟離譜：徐國勇應道歉

藝人楊丞琳上中國節目稱她在台灣沒吃過什麼海鮮，早年家裡經濟壓力挺大，其實吃海鮮是奢侈的「在那」，引爭議。內政部昨也在臉書...

哪時推出政見？鄭運鵬：各種場合天天都有

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今上午參訪民俗調理業，被問及國民黨桃園市長參選人張善政下午要發表政見，他的政見有準備什麼時候推...

2024侯友宜稱勇於承擔責任 林佳龍：侯已經表態

日前媒體專訪新北市長侯友宜，針對2024是否選總統，侯友宜稱勇於承擔責任，今天上午侯面對同樣問題再說面對市政樂於接受挑戰...

藍指內政部霸凌藝人 綠：凸顯說話與事實有落差

內政部在臉書發文反詐騙，遭質疑諷刺藝人楊丞琳，引起爭議。國民黨團今天質疑內政部是在網路霸凌，面對民眾受困柬埔寨時的反應都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。