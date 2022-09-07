內政部貼文酸楊丞琳 時力陳志明轟離譜：徐國勇應道歉

藝人楊丞琳上中國節目稱她在台灣沒吃過什麼海鮮，早年家裡經濟壓力挺大，其實吃海鮮是奢侈的「在那」，引爭議。內政部昨也在臉書教導面對詐騙最佳回答，結果列舉7大範例，包括「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」。時代力量北市港湖區議員參選人陳志明今批離譜，用國家公器製作哏圖嘲諷，實在是令人難以置信。

他也呼籲內政部長徐國勇應出面，為內政部不當的發文和態度，向國人說明並鄭重道歉。

陳志明說，堅持台灣主體性是絕大多數國人所支持的方向，更是他長期支持的價值，但這不代表政府機關，就可以藉此濫用國家資源，去霸凌任何一個國人。

陳志明也說，在內政部的哏圖中，還列出國人赴柬埔寨遭受詐騙的樣態，同樣以「笑死」來嘲諷。不好好想方法杜絕這些惡劣的詐騙行為，反拿著國家公器來嘲諷民眾，這難道就是內政部的素質？

陳表示，楊丞琳的言論是否適當，相信每位國人心中，都有自己的看法和評斷，就他而言，對這番言論也不甚認同。但是，看到內政部竟然用國家公器，以臉書粉專製作哏圖，訕笑地以「笑死」為題嘲諷，實在是令人難以置信。