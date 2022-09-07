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民進黨湧言會簽署絕不投降承諾書 籲民代參與民防訓練
面對中共環台軍演「混合戰」壓迫，民進黨湧言會成員今天在立法院簽署「捍衛台灣絕不投降承諾書」，宣示保衛台灣絕不投降的決心，同時成立「全國議員民防問政聯盟」政策平台，期盼成為民間及縣市政府的橋梁，協助各地民間組織建立民防隊伍，也建議民代參與民防訓練，建構台灣成為堅韌之島，呼籲不分黨派共同響應。
面對近來中共對台文攻武赫不斷，湧言會立委王定宇、趙天麟、議員阮昭雄、何博文、李妍慧及議員參選人等，今天在立法院舉行記者會，響應民團日前發起的共同簽署「不投降承諾書」，展現守護台灣民主自由的決心。
王定宇表示，絕不投降是基本款，就算不簽署，都不應該把自己家園和生活方式投降出去，這是意志的展現、最起碼該做的事；而地方首長是法定的民防指揮官，民代則是地方意見領袖，都應該納入國防部全民防衛動員署的訓練，建構全民防衛戰略的縱深。
王定宇強調，簽署不投降承諾書是意志的展現，尤其是若在戰爭期間，民眾的避難與社會支撐等，必須仰賴平時建立民防隊伍及國民教育，建構一個堅韌之國、堅韌之島。
趙天麟說，每當接待外賓時，都會被問到台灣人是否有自我防衛的決心，因為這是檢是台灣自我防衛能力很重要的一環，因此，邀請民代參與全民動員訓練，透過平時的演練，除協助宣傳自我防衛外，同時也能檢視現行體系的準備是否足夠。
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