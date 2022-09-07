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法案難產 時代力量黨團質疑蘇貞昌反貪腐決心

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
法案難產，時代力量黨團質疑蘇貞昌反貪腐決心。圖/時代力量黨團提供
法案難產，時代力量黨團質疑蘇貞昌反貪腐決心。圖/時代力量黨團提供

時代力量立院黨團今天上午舉行記者會，呼籲政府儘速將研議多年的揭弊者保護法、不法餽贈罪、不法關說罪及相關反貪腐法案，在新會期送進立法院審議。

時代力量黨團總召邱顯智指出，貪腐弊案在台灣層出不窮，其中一個重要原因就是貪污者以為可以隻手遮天，如果沒有來自內部的舉發，根本不會被發現，揭弊者、吹哨者應該被保護，但現行法對他們卻沒有任何保障，法務部廉政署把立法進度列案管考，但遲遲沒有完成立法工作。

邱顯智說，揭弊者保護法的立法早就取得社會和跨黨派的高度共識，朝野各黨都已提出揭弊者保護法草案，國際上先進國家也早就行之有年，但行政院卻不把法案送到立法院，「請問政府的決心到底在哪裡」。

陽明交通大學科技法律學院教授林志潔指出，專法的制定存在著揭弊範圍、公私部門是否整合、向誰揭弊、是否溯及既往等議題，時程上較為複雜，導致法案難產，但縱使專法需要時間研議，政府仍應該同時推動其他逐步循序地納入吹哨者保護的制度的計畫，例如責成各部會在各自的管制範圍內，落實揭弊者的保護，或者像金管會要求將揭弊者保護納入金融業的內稽內控制度那樣，政府在專法通過前應可以要求國營事業、取得國家補助的產業或機構設立揭弊者保護制度，唯有雙管齊下地推動專法制定和漸進改革的必要措施，才能夠展現政府貪腐的決心。

林志潔說，揭弊涉及的不只是反貪腐，還涉及所有食安、公安、醫療公共衛生等重大公益的保護，不僅能夠揭發犯罪，也能夠避免社會遭逢極大的風險，政府應該要用全力保護他們的法律上應有的權利和道德勇氣。

時代力量黨團副總召陳椒華指出，揭弊者保護法草案至今仍躺在行政院，行賄罪的法人責任，也依舊研議中，政界弊案層出不窮，時代力量黨團要對行政院長蘇貞昌反貪腐的決心表達強烈的質疑。

時代力量黨團總幹事王婉諭指出，既然我國在2014年就已經通過「聯合國反貪腐公約施行法」，就應該積極將公約內容及精神國內法化，然而台灣仍有多處與公約精神不符的地方。

王婉諭舉例，現行法賄賂罪的認定必須仰賴法官判斷對價關係，導致司法實務上，因為個案間寬嚴不一的標準，屢屢發生明明有「招待」、「謝禮」等不當利益交換，結果獲判無罪的現象。

「不要再一年拖過一年了」，王婉諭說，各界對反貪腐法治不足的問題早就提出許多建議和改革方向，但政府卻一直漠視，各種弊案連環爆，每件貪瀆弊案的發生，都在打擊人民對政府的信任，也打擊了奉公守法的公務員的信心。

王婉諭強調，不論是「揭弊者保護法」的立法，或是「不法餽贈罪」和「不法關說罪」等修法，都不能再拖了，應該儘速完成審議，讓司法改革不再只是口號，可以真正落實。

時代力量 王婉諭

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