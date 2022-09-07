林耕仁再被揪中華碩論涉抄 沈慧虹籲國民黨要求林退選
國民黨新竹市長參選人林耕仁前天被民進黨指控其陽明交大論文涉嫌抄襲，今天再指擁有「雙碩士」的林耕仁在中華大學科技管理研究所碩士論文也涉及大規模抄襲。民進黨新竹市長參選人沈慧虹強調，國民黨應該用同樣標準要求林耕仁退選，不要再為自家人護短。
針對林耕仁接連爆出過去交通大學、中華大學2本碩士論文涉嫌抄襲，甚至連謝詞都是照樣照句、複製貼上。沈慧虹今天說，新竹人都知道，林耕仁的重心不是問政，是做個人事業，他對市政根本不瞭解，難怪受訪還要看提詞機。
沈慧虹也提到，林耕仁的交大論文抄政府報告和網站，中華論文抄學長，甚至連謝詞、目錄都抄，憑什麼指責其他人？她並強調，林耕仁兩本碩論接連被揭發抄襲，國民黨應該用同樣標準要求林耕仁退選，不要再為自家人護短。
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