內政部酸楊丞琳「笑死」柯文哲：別在自己同胞製造敵人

藝人楊丞琳上中國節目稱她在台灣沒吃過什麼海鮮，早年家裡經濟壓力挺大，其實吃海鮮是奢侈的「在那」，引爭議。內政部昨也在臉書教導面對詐騙最佳回答，結果列舉7大範例，竟包括「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」。媒體也問柯文哲對此事看法，柯回應，不要在自己同胞裡面製造敵人。

楊丞琳吃海鮮風波持續延燒，甚至內政部長徐國勇今上午受訪也表示，不管台灣人再怎麼窮，從小吃海鮮都不奇怪。柯文哲今天出席老房子文化運動榕錦時光生活園區開幕，柯說，不要在自己同胞裡面製造敵人，他都不想回應這些問題，台灣其實有更重要的事情要應付。

媒體也問柯，對於徐國勇稱不管台灣人再怎麼窮，從小吃海鮮都不奇怪，是否也不知民間疾苦？柯文哲回應，海鮮有很多種，不曉得他說的是哪一種，柯說，還是那一句話，台灣是沒有更重要事要做嗎？每天被迫要回答這些題目，很無辜。