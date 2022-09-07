快訊

鍾小平初選輸了提告討保證金 法院判國民黨吐還50萬元

教部視而不見人力缺口 引發代理師和正式師「內戰」

永和分屍案7旬兇手超恨弟弟 口出狂言「活人比死人更可怕」

內政部貼文酸楊丞琳惹議 徐國勇挺小編「是在反詐騙」

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
內政部長徐國勇。記者李隆揆／攝影
內政部長徐國勇。記者李隆揆／攝影

女星楊丞琳日前在大陸節目中談及，她在台灣時沒吃過什麼海鮮，引發爭議。內政部臉書昨發文宣導反詐騙，諷刺楊丞琳的「海鮮論」，遭批「政府帶頭罵國人」；內政部長徐國勇上午受訪說，臉書小編不是在罵國人，而是在宣導反詐騙，他支持小編作法。

內政部小編發文，用「笑死」造句反詐騙，如「笑死，竟然有人說ATM可以解除分期付款」「笑死，竟然有人說點數可以援交」「笑死，竟然有人自稱美國將軍要來台灣結婚」，最後一個例句跟風暗諷楊丞琳，「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」，該文引發熱烈討論，有人覺得幽默、印象深刻，也有人認為政府機關不該帶頭罵國人。

徐國勇說，不要把內政部小編的發文當作是「罵國人」，這不是在罵國人，是在宣揚反詐騙，請把它真正的意義看清楚，也不要隨大陸起舞、打擊台灣，我國國民所得3萬多塊美金，台灣人不會吃不起海鮮，再怎麼窮，台灣人從小吃海鮮是很正常的，不要用這種方式詆毀國人、詆毀我國經濟，所以年輕人用這種方式宣導反詐騙，「我支持他們」。

內政部臉書貼文引發爭議。圖／取自內政部臉書專頁
內政部臉書貼文引發爭議。圖／取自內政部臉書專頁

楊丞琳

延伸閱讀

社會矚目案頻傳 徐國勇：破案就是最大保證跟信心

女兒遭指政二代 徐國勇：蔣萬安又是幾代？

楊丞琳稱家境差　網挖「3歲學芭蕾11年+戴牙套2年」狂酸

楊丞琳海鮮論挨轟　「雙眼無神」現身機場

相關新聞

內政部貼文酸楊丞琳惹議 徐國勇挺小編「是在反詐騙」

女星楊丞琳日前在大陸節目中談及，她在台灣時沒吃過什麼海鮮，引發爭議。內政部臉書昨發文宣導反詐騙，諷刺楊丞琳的「海鮮論」，...

國慶主視覺亮相 中華民國又不見

今年國慶主視覺出爐，主題為「守土衛國、你我同行」，圖案設計由四色組成，象徵凝聚各方力量，成為強而有力的盾牌。但主視覺看不...

德國之聲問是否選總統...朱立倫「謝謝，時間到了」秒結束專訪

國民黨主席朱立倫8月30日接受德國之聲專訪，德國之聲6日刊出專訪內容。德國之聲記者詢問朱立倫是否會競選總統，朱立倫回應，...

太魯閣號49人死亡 監院彈劾台鐵前局長張政源等3人

台鐵太魯閣號於2021年4月在清水隧道出軌，造成49人死亡。監察院通過彈劾台鐵局前局長張政源及時任代理局長的交通部常務次...

法案難產 時代力量黨團質疑蘇貞昌反貪腐決心

時代力量立院黨團今天上午舉行記者會，呼籲政府儘速將研議多年的揭弊者保護法、不法餽贈罪、不法關說罪及相關反貪腐法案，在新會...

內政部酸楊丞琳「笑死」柯文哲：別在自己同胞製造敵人

藝人楊丞琳上中國節目稱她在台灣沒吃過什麼海鮮，早年家裡經濟壓力挺大，其實吃海鮮是奢侈的「在那」，引爭議。內政部昨也在臉書...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。