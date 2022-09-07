內政部貼文酸楊丞琳惹議 徐國勇挺小編「是在反詐騙」
女星楊丞琳日前在大陸節目中談及，她在台灣時沒吃過什麼海鮮，引發爭議。內政部臉書昨發文宣導反詐騙，諷刺楊丞琳的「海鮮論」，遭批「政府帶頭罵國人」；內政部長徐國勇上午受訪說，臉書小編不是在罵國人，而是在宣導反詐騙，他支持小編作法。
內政部小編發文，用「笑死」造句反詐騙，如「笑死，竟然有人說ATM可以解除分期付款」「笑死，竟然有人說點數可以援交」「笑死，竟然有人自稱美國將軍要來台灣結婚」，最後一個例句跟風暗諷楊丞琳，「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」，該文引發熱烈討論，有人覺得幽默、印象深刻，也有人認為政府機關不該帶頭罵國人。
徐國勇說，不要把內政部小編的發文當作是「罵國人」，這不是在罵國人，是在宣揚反詐騙，請把它真正的意義看清楚，也不要隨大陸起舞、打擊台灣，我國國民所得3萬多塊美金，台灣人不會吃不起海鮮，再怎麼窮，台灣人從小吃海鮮是很正常的，不要用這種方式詆毀國人、詆毀我國經濟，所以年輕人用這種方式宣導反詐騙，「我支持他們」。
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