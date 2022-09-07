太魯閣號49人死亡 監院彈劾台鐵前局長張政源等3人

台鐵太魯閣號於2021年4月在清水隧道出軌，造成49人死亡。監察院通過彈劾台鐵局前局長張政源及時任代理局長的交通部常務次長祁文中、工務處前處長陳仲俊，認為三人怠忽督導之責。

監察院今天表示，監察院於昨天審查通過提案委員葉宜津、蔡崇義、鴻義章、張菊芳及王麗珍所提彈劾案，經審查委員投票，通過三人彈劾案，其中張政源及祁文中都是同意票12票、不同意票1票；陳仲俊則是13票通過彈劾，三人也將移送懲戒法院審理。

監委表示，被彈劾人張政源為台鐵局局長，職司指揮監督之責，但該次事故之發生肇禍原因，竟因台鐵局對行政院「台鐵總體檢報告」交付辦理的改善事項未能落實執行，有違相關安全措施之基本要求，顯見張怠於執行職務，疏於指揮監督之責。

監委表示，祁文中對行政院「台鐵總體檢報告」交付辦理攸關鐵路行車安全，疏於督導，代理局長期間發生該次事故。也顯見祁怠於執行職務，有督導不周及執行不力之失。

監委也表示，陳仲俊為台鐵局工務處處長，職司指揮監督所屬花蓮工務段之責，然對「台鐵總體檢報告」交付辦理事項未能落實執行，有違鐵路軌道沿線施工應加強安全的基本要求，導致事故，顯見陳怠於執行職務，疏於指揮監督之責，未能依規定執行其職務，且未善盡謹慎勤勉及力求切實之職責。