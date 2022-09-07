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國慶大會邀民眾觀禮、限量1000名 即日起開放報名

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
今年國慶主視覺。圖／國慶籌備委員會提供
今年國慶主視覺。圖／國慶籌備委員會提供

今年國慶大會將開放1000名民眾至現場觀禮，並自即日起至13日開放線上報名。國慶籌備委員會今表示，預計於9月19日中午通知獲選民眾，歡迎民眾踴躍報名，除可至現場祝中華民國生日快樂外，慶籌會也會準備一份精美紀念品給貴賓留念；另慶籌會也提醒，本次活動將視疫情狀況滾動調整，主辦單位保有最終審核及調整權利，最新活動資訊請至國慶官網查詢。

慶籌會表示，國慶官網於今日上午10時至9月13日24時開放線上報名（報名網址亦同步在中華民國讚國慶臉書公布），歡迎年滿18歲且持有我國身分證的國民參加報名，系統將以電腦抽籤方式抽出1000位幸運民眾，並於9月19日12時起，同時以電子郵件及手機簡訊通知，獲選民眾須於9月21日17時前，至信內所附連結點選「確認參加」並送出，才算完成手續；未依限填寫者，將視為放棄。

慶籌會提醒，10月10日國慶大會活動當日，獲邀參加慶典活動的來賓，務必攜帶國民身分證並佩戴「觀禮證」方可入場，並請遵守中央流行疫情指揮中心的各項防疫措施。若活動當日正在檢疫隔離及自主健康管理者，以及有發燒（額溫≧37.5℃、耳溫≧38℃）、呼吸道相關症狀、味覺喪失或腹瀉等狀況的民眾，請勿參加。

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