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影／1年內4度組團來訪 法國跨黨派議員今晨抵台

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
法國參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發（右二）應我國政府邀請，於今晨（7日）7時許率跨黨派國會議員搭機抵台訪問，預計12日離台。圖／讀者提供
法國參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發（右二）應我國政府邀請，於今晨（7日）7時許率跨黨派國會議員搭機抵台訪問，預計12日離台。圖／讀者提供

法國參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發（Cyril Pellevat）應我國政府邀請，於今天上午（7日）率跨黨派國會議員，以外交泡泡方式抵達台灣訪問，預估12日離台。訪問團成員於今天上午7時06分搭乘長榮航空BR-88航班抵達桃園機場，訪團下機後並未發表談話。外交部表示，此次是一年內法國國會第4度組團訪台，彰顯台、法友好情誼，誠摯歡迎。

外交部指出，此次訪團成員除貝勒發，另包括外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic）、法制委員會副主席馬克（Alain Marc）、樂維（Pierre-Antoine Levi）及德維莎（Brigitte Devésa）共5位跨黨派議員，該訪團將會見副總統賴清德、立法院長游錫堃、監察院長陳菊以及相關部會首長，並將參訪我國文經建設。

外交部表示，貝勒發是台灣長期友人，參與歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」共同主席聯名致函世界衛生組織（WHO）幹事長支持台灣參與WHA世界衛生大會，展現高度友好情誼。

此行是貝勒發繼2016年、2017年後第3度訪台，訪問期間擬就全球與印太區域安全情勢、科技創新、產業供應鏈、台法共同關注等議題交換意見，以進一步深化台法人民的堅實友誼及互惠互利的實質夥伴關係，共同促進印太地區的和平穩定及經濟繁榮。

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