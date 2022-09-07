【重磅快評】治安事件連環爆 蔡英文空談社會安全網

兩次的就職演說上，蔡英文總統都提及要強化社會安全網，執政6年多，如今面對高中生問及死刑存廢問題，蔡總統仍只空談，只要建立好完整社會安全網，就不用以死刑嚇阻犯罪。文青語言重複開的空白支票，既解決不了治安問題、想廢死又無法安撫民心，徒讓人民對公平正義期待破滅。

看看這兩天新北是永和的兄弟間驚悚的殺人分屍案，即使兄弟間家暴、分屍情節駭人聽聞，未來可預期行凶者的精神狀況，免不了成為法庭上攻防重點；去年九月發生在南部超商店員遭挖眼案，儘管民怨四起，但法院審酌行凶者的精神狀態，即使羈押至今、仍只判五年有期徒刑。

就如同嘉義鐵警案，凶手一審因精神狀況獲判無罪，最後以十七年徒刑定讞，但政府在整個處理過程，留給被害人和社會大眾諸多的質疑，老百姓遇到類似情況似乎只能自求多福。

回顧蔡總統從上任前就不斷提出社會安全網漏洞問題，2016年發生震驚全台的小燈泡案，當時剛當選總統的蔡英文寫了一封信給小燈泡的母親王婉諭，感性大談「我們的社會安全網，有很多破洞。我的責任，就是讓每一個可能掉出這張網外的邊緣人，都可以被這張網接住」，還說自己會「用盡全力，把這些洞補起來，並且，在反毒，兒少安全，警力，心理健康和精神醫療這些面向上加倍努力」。

不只兩度在總統就職演說上，社會安全網都是蔡總統提出的一大主題，每次發生重大社會案件，社會安全網的檢討也總是一再被提出說要檢討，但是，六年多來，話說得漂亮、實際狀況卻是一而再、再而三地發生社會安全網漏接的重大案件。

因吸毒或精神狀況而犯案的事件一再發生、殺人分屍案情節愈來愈驚悚，更不用說家庭照護壓力下引爆的殺害親人案件，但儘管案件發生時，社會安全網就一再被提出，但漏洞卻始終大得一再漏接、悲劇因而一再發生，連去年承諾今年九月要成立的首家司法精神病院，如今仍見不到下文。

面對廢死議題，蔡總統持續老調重彈，只要建構好社會安全網，就不需要依賴嚴厲的刑法嚇阻犯罪。話說得很理想，但問題不就在執政六年多來，政府為何還讓社會上這麼多人心裡不安？還只能寄望死刑阻卻這些殘酷的犯罪行為？不正是證明蔡政府執政下，只有空話理想、不見執行能力。