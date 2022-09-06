英國保守黨黨魁特拉斯出任首相 蔡英文總統誠摯祝賀

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II ）今天任命保守黨新任黨魁特拉斯（Liz Truss）出任首相。對此，總統府發言人張惇涵表示，蔡英文總統代表我國政府與人民，對特拉斯表達誠摯祝賀。蔡總統並祝福特拉斯所領導的英國新政府，順利推展各項國政，並期盼台英關係持續友好深化，共同為增進兩國人民福祉努力，以及為強化全球民主韌性而努力。

張惇涵表示，英國新任首相特拉斯曾多次公開宣示維持台海和平穩定的重要性。尤其是，針對中國日前於台海周邊進行軍演，特拉斯首相挺身而出，呼籲全球民主陣營，應持續確保台灣擁有自我防衛能力。對此，總統府表達由衷感謝之意。

張惇涵表示，台灣與英國是共享民主、自由、人權等普世價值的民主夥伴。近年來，雙方更是在科技合作、能源轉型、智慧城市等各項重要領域有廣泛合作關係。總統府期盼，在此國際政經局勢劇烈變遷之際，台灣與英國能以既有良好合作為基礎，以及堅守普世價值的共同信念，透過更多元的交流與合作，共同為區域及全球的和平穩定及繁榮發展貢獻正面力量。