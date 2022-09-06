快訊

匯市一天爆出逾20億美元巨量 狂賣美元的大戶曝光

大樂透頭獎一注獨得 1億元獎落「這縣市」

台大校長遴選推薦投票 6人闖入第二階段3人遭刷

英國保守黨黨魁特拉斯出任首相 蔡英文總統誠摯祝賀

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II ）今天任命保守黨新任黨魁特拉斯（Liz Truss）出任首相。對此，總統府發言人張惇涵表示，蔡英文總統代表我國政府與人民，對特拉斯表達誠摯祝賀。蔡總統並祝福特拉斯所領導的英國新政府，順利推展各項國政，並期盼台英關係持續友好深化，共同為增進兩國人民福祉努力，以及為強化全球民主韌性而努力。

張惇涵表示，英國新任首相特拉斯曾多次公開宣示維持台海和平穩定的重要性。尤其是，針對中國日前於台海周邊進行軍演，特拉斯首相挺身而出，呼籲全球民主陣營，應持續確保台灣擁有自我防衛能力。對此，總統府表達由衷感謝之意。

張惇涵表示，台灣與英國是共享民主、自由、人權等普世價值的民主夥伴。近年來，雙方更是在科技合作、能源轉型、智慧城市等各項重要領域有廣泛合作關係。總統府期盼，在此國際政經局勢劇烈變遷之際，台灣與英國能以既有良好合作為基礎，以及堅守普世價值的共同信念，透過更多元的交流與合作，共同為區域及全球的和平穩定及繁榮發展貢獻正面力量。

特拉斯 英國 總統府發言人

延伸閱讀

特拉斯出任英首相 外交部祝賀、轉致蔡英文賀函

英國女王任命 特拉斯正式就任首相

特拉斯任英第3位女首相 首創內閣無老白男

脫歐立場反覆 英新首相特拉斯挨批「變色龍」

相關新聞

林穎孟逼簽2024「不投降承諾書」 柯文哲爆氣：我管你去死

台北市長柯文哲今赴議會總質詢，無黨籍議員林穎孟今天質詢柯，2024要選總統，國安議題支不支持抗中保台？柯文哲回應，保台是...

一年內4次！法國跨黨派議員團明抵台訪問 停留5天

外交部表示，法國參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發 （Cyril Pellevat）應我國政府邀請，將於9月7日率跨黨派國...

傳美國前副總統潘斯有意訪台 外交部：未接獲訊息

外交部今表示，有媒體報導美國前副總統潘斯（Mike Pence）有意訪台，外交部目前並沒有接獲相關訊息。

英國保守黨黨魁特拉斯出任首相 蔡英文總統誠摯祝賀

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II ）今天任命保守黨新任黨魁特拉斯（Liz Truss）出任首相...

公督盟嗆蔣萬安「聽話的狗」 藍黨團：附隨組織假公正

公民監督國會聯盟執行長張宏林今因國民黨立委拒絕提供利益衝突迴避相關資訊，點名批評國民黨立委蔣萬安「你是國民黨聽話的狗嗎？...

特拉斯出任英首相 外交部祝賀、轉致蔡英文賀函

英國保守黨黨魁特拉斯（Liz Truss）今接受英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）任命出任英國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。