延續免費營養午餐政策「拿香跟拜」江聰淵：我是精進版

民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵昨天說要延續營養午餐「呷飯免錢」、「讀冊免錢」，由於這是縣長林姿妙上任首推的重大政策，延續政策的發言遭外界嘲諷「拿香跟拜」。江聰淵今天表示，他要做的是「精進版」，保證會做得比現在更好。

江聰淵今發表教育政策，不過他昨天在蘇嘉全來訪的助選活動就公開表示要延續免費營養午餐「呷飯免錢」、「讀冊免錢」，這兩句話經常被林姿妙在公開場合提起，如今對手江聰淵說要延續，在政壇上掀起不小討論。

被問到延續一事，林姿妙今天表示，請對方拿出真正屬於自己的新政策。

林姿妙陣營發言人黃琤婷說，林姿妙當年提出「呷飯免錢」的免費營養午餐政策時，被民進黨議員批評得體無完膚，還被說是沒辦法實施的騙人政策、會產生預算排擠等；結果林縣長上任第一學期就兌現免費營養午餐，減輕家長負擔，如今政策獲得肯定，開始有人「拿香跟拜」，甚至誇言加碼，證明林姿妙是認真做事、務實的好縣長。

對此，江聰淵說「我的是精進版」，縣政府免費營養午餐發生過食物中毒、雞腿沒熟及麵包發霉，許多孩子不想吃，廚餘剩很多，顯示縣府團隊的螺絲鬆了，所以不只是免費，還要吃的更好、吃的安全、吃的安心，「一好兩安」之下，並把餐費從每餐45元提高到50元，強化查核制度嚴管品質。