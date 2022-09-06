公督盟嗆蔣萬安「聽話的狗」 藍黨團：附隨組織假公正

公民監督國會聯盟執行長張宏林今因國民黨立委拒絕提供利益衝突迴避相關資訊，點名批評國民黨立委蔣萬安「你是國民黨聽話的狗嗎？」國民黨立法院黨團回應表示，公督盟早已淪為民進黨政府「附隨組織」，國民黨拒絕接受一個不公正、不客觀且甘為特定政黨作嫁組織假裝公正的監督。

張宏林今表示，蔣萬安以前會提供公督盟利益衝突迴避相關資訊，但因國民黨團下令，就不做以前覺得對的事，還支持國民黨反民主的決議。張宏林怒嗆蔣萬安：「你是國民黨聽話的狗嗎？」

國民黨團回應指出，因國民黨集體抵制該聯盟不公正的評鑑，公督盟就以「狗」辱罵蔣萬安，企圖用低俗的字眼逼迫就範，坐實執政打手的惡名。

國民黨團表示，國民黨全體黨團成員，向來以民意為依歸，在立院捍衛全民的權益，絕不輕忽民意，反觀民進黨政府執政以來，一再在立院用多數暴力碾壓民意，「附隨組織公督盟可有監督？」

國民黨團也再強調，民進黨在立法院強行護航執政惡行，包括為前總統陳水扁修「會計法」貪汙除罪化，強行通過行政命令備查案、護航萊豬與核食，以及自我閹割監督權讓總預算逕付二讀等，公督盟可有用不堪字眼監督？