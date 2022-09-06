特拉斯出任英首相 外交部祝賀、轉致蔡英文賀函

英國保守黨黨魁特拉斯（Liz Truss）今接受英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）任命出任英國首相。外交部表示，第一時間已令我國駐英國代表處向英國政府及人民，表達台灣政府與人民的誠摯祝賀與歡迎，同時轉致蔡英文總統的賀函。

外交部指出，特拉斯曾多次公開宣示維持台海和平穩定的重要性，在今年4月，特拉斯也以外相身分發表極具全球戰略意涵的外交政策演說「地緣政治重現」，明確呼籲北約盟友必須確保台灣等民主政體有自我防衛能力，同時點名中國必須遵守國際規則。

外交部也表示，針對中國月前以美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台為藉口，在台灣周遭海空域實施軍事演習、發表對台政策白皮書等文攻武嚇的挑釁行動，特拉斯也曾呼籲全球民主陣營國家，應持續確保台灣擁有自我防衛能力。

外交部表示，除英國政府高層曾多次表達台海安全攸關英國利益，並多次公開強調維護台海和平穩定的重要性外，台灣與英國共享民主、自由、人權、法治等核心價值，近年來雙邊關係穩定發展，我國至盼未來與特拉斯領導的英國新政府密切合作，進一步深化雙方友好關係。