虛擬分身像韓國瑜？柯文哲嗆林穎孟：你眼睛大腦連結有障礙

台北市長柯文哲今天赴議會總質詢，無黨籍議員林穎孟今天質詢城市博覽會的元宇宙柯文哲虛擬分身人形立牌，質疑柯文哲是否仿效高雄市前市長韓國瑜的Q版卡通造型，並稱柯文哲的Q版人形立牌，跟韓國瑜的畫風也太像了吧，柯文哲聽到議員問這題目，忍不住反問，「你問比較正常題目，好不好？」

林穎孟質詢城市博覽會議題，問柯「我覺得你是在跟韓國瑜致敬？為何要在城博設置這個東西，我看到也嚇一跳。」柯文哲嘆，「你問的題目很奇怪，我跟你講，我決定不跟你一般見識，我當到台灣大學教授，跟你討論這題目，真的受不了。」

議員批，柯文哲自己放這個東西，還怕別人問，為什麼城市博覽會要放柯文哲的人形立牌？柯回，「來來來，你真的要聊這個，當你的認知有障礙，不管什麼東西，你都看出有障礙的東西」，「我是說，你的眼睛與大腦連結有障礙。」

議員不斷追問，柯看一下議場三樓媒體席，電子媒體幾乎都不在，稱「奇怪，媒體都跑光了，收視率這麼高的一趴，怎麼都跑光了？」