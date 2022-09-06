快訊

林穎孟逼簽2024「不投降承諾書」 柯文哲爆氣：我管你去死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一年內4次！法國跨黨派議員團明抵台訪問 停留5天

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
外交部表示，明天將有法國國會議員團來台訪問。圖／翻攝自外交部直播頻道
外交部表示，明天將有法國國會議員團來台訪問。圖／翻攝自外交部直播頻道

外交部表示，法國參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發 （Cyril Pellevat）應我國政府邀請，將於9月7日率跨黨派國會議員，以外交泡泡方式抵達台灣訪問，預估12日離台，此次是一年內法國國會第四度組團訪台，彰顯台、法友好情誼，外交部誠摯歡迎。

外交部指出，此次訪團成員除貝勒發，另包括外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic）、法制委員會副主席馬克（Alain Marc）、樂維（Pierre-Antoine Levi）及德維莎（Brigitte Devésa）共5位跨黨派議員，該訪團將會見副總統賴清德、立法院長游錫堃、監察院長陳菊以及相關部會首長，並將參訪我國文經建設。

外交部表示，貝勒發是台灣長期友人，參與歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」共同主席聯名致函世界衛生組織（WHO）幹事長支持台灣參與WHA世界衛生大會，展現高度友好情誼。

此行是貝勒發繼2016年、2017年後第三度訪台，訪問期間擬就全球與印太區域安全情勢、科技創新、產業供應鏈、台法共同關注等議題交換意見，以進一步深化台法人民的堅實友誼及互惠互利的實質夥伴關係，共同促進印太地區的和平穩定及經濟繁榮。

外交部 法國

延伸閱讀

傳美國前副總統潘斯有意訪台 外交部：未接獲訊息

傳美國前副總統彭斯將訪台 外交部：未接獲訊息

中國外交部新增發言人 70後毛寧最年輕、比趙立堅小

習近平月中訪哈薩克 會否與教宗見面受關注

相關新聞

林穎孟逼簽2024「不投降承諾書」 柯文哲爆氣：我管你去死

台北市長柯文哲今赴議會總質詢，無黨籍議員林穎孟今天質詢柯，2024要選總統，國安議題支不支持抗中保台？柯文哲回應，保台是...

2024當郭台銘副手「郭柯配」？柯文哲沒意見：順其自然

台北市長柯文哲已表態參選2024總統大選，外界關注副手人選，柯文哲今天赴議會總質詢，議員問柯，會不會鴻海創辦人郭台銘選總...

一年內4次！法國跨黨派議員團明抵台訪問 停留5天

外交部表示，法國參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發 （Cyril Pellevat）應我國政府邀請，將於9月7日率跨黨派國...

傳美國前副總統潘斯有意訪台 外交部：未接獲訊息

外交部今表示，有媒體報導美國前副總統潘斯（Mike Pence）有意訪台，外交部目前並沒有接獲相關訊息。

蔡英文稱要打破花蓮家族政治 藍營籲勿汙衊民主選舉

蔡英文總統今天以民進黨主席身分，到花蓮授旗給民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka，蔡英文說，艱困選區不代表不可能...

延續免費營養午餐政策「拿香跟拜」江聰淵：我是精進版

民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵昨天說要延續營養午餐「呷飯免錢」、「讀冊免錢」，由於這是縣長林姿妙上任首推的重大政策，延續政策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。