一年內4次！法國跨黨派議員團明抵台訪問 停留5天

外交部表示，法國參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發 （Cyril Pellevat）應我國政府邀請，將於9月7日率跨黨派國會議員，以外交泡泡方式抵達台灣訪問，預估12日離台，此次是一年內法國國會第四度組團訪台，彰顯台、法友好情誼，外交部誠摯歡迎。

外交部指出，此次訪團成員除貝勒發，另包括外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic）、法制委員會副主席馬克（Alain Marc）、樂維（Pierre-Antoine Levi）及德維莎（Brigitte Devésa）共5位跨黨派議員，該訪團將會見副總統賴清德、立法院長游錫堃、監察院長陳菊以及相關部會首長，並將參訪我國文經建設。

外交部表示，貝勒發是台灣長期友人，參與歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」共同主席聯名致函世界衛生組織（WHO）幹事長支持台灣參與WHA世界衛生大會，展現高度友好情誼。

此行是貝勒發繼2016年、2017年後第三度訪台，訪問期間擬就全球與印太區域安全情勢、科技創新、產業供應鏈、台法共同關注等議題交換意見，以進一步深化台法人民的堅實友誼及互惠互利的實質夥伴關係，共同促進印太地區的和平穩定及經濟繁榮。