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國安會副秘書長胡木源准辭 國安會剩兩位副秘

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
總統府今天宣布，國安會副秘書長胡木源准辭。聯合報系資料照片
總統府今天宣布，國安會副秘書長胡木源准辭。聯合報系資料照片

總統府今天發布總統令，國安會副秘書長胡木源准辭。胡木源是警察出身，在去年7月卸任國安局副局長之後，接任國安會副秘書長，他也曾經負責總統大選維安工作，當時被任命被賦予督導相關國安體系之犯罪偵查、反滲透與反介入工作。

總統府去年宣布胡木源人事時指出，胡木源出身警界，熟悉第一線犯罪偵查，對於各種可能犯罪樣態及偵查手法，均有完整掌握，更在國家安全局副局長任內，督導針對境外敵對勢力之反滲透和反介入工作。總統將倚重胡木源，針對可能構成國家安全威脅的各種傳統和新興犯罪手段，以及境外敵對勢力層出不窮之滲透方式，擬定相對應之國安戰略，督導相關國安體系之犯罪偵查、反滲透與反介入工作。

胡木源准辭後，國安會目前剩下兩位副秘書長，包括陳文政及徐斯儉。陳文政日前曾被傳將轉職到中科院擔任董事，但據悉，目前尚未有這項安排。

國安會

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