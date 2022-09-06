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林穎孟逼簽2024「不投降承諾書」 柯文哲爆氣：我管你去死

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議會市政總質詢，議員林穎孟（右一）問市長柯文哲（左二）未來選總統會不會「抗中保台」，並送上不投降同意書，但柯文哲拒簽。記者曾吉松／攝影
台北市議會市政總質詢，議員林穎孟（右一）問市長柯文哲（左二）未來選總統會不會「抗中保台」，並送上不投降同意書，但柯文哲拒簽。記者曾吉松／攝影

台北市長柯文哲今赴議會總質詢，無黨籍議員林穎孟今天質詢柯，2024要選總統，國安議題支不支持抗中保台？柯文哲回應，保台是最高目標，抗中是看對保台有沒有用，在保台目標下，採取各種策略，不過柯也開玩笑稱，現階段是「抵抗時中、保衛台北」。

議員要求柯文哲簽署台灣獨立建國聯盟主席陳南天等人發起的「不向中國投降承諾書」，並逼問柯，為何民防系統沒有訓練過？惹怒柯文哲開嗆「你是要我訓練軍隊當軍閥，是不是？」還酸議員「小朋友，不要問那麼無聊的題目好不好？」

林穎孟要拿不向中國投降承諾書給柯文哲簽署，柯文哲還怒飆「好啦，我直接跟你講，我根本不想理你，那個(陳南天)是你的誰？我管你去死，你沒有資格上來。」

柯文哲今天赴議會總質詢，林穎孟質詢國安議題，抗中保台看法，柯說，第一點，保台是最高目標，抗中是看對保台有沒有用，在保台目標下，採取各種策略，議員追問，策略有沒有目標？還是要和談？柯說，現階段是「抵抗時中、保衛台北」，議員說，他(陳時中)是中國人嗎？這個玩笑會不會開太大？柯稱不會。

柯文哲說，在維持台灣的主體性，優越性前提下，不管是中國、美國，我們就是保台，議員問柯政治生涯中會不會與中國和談？柯說，談什麼？平常有交流，什麼叫和談，都還沒有開戰，哪來和談？

議員再問，是否堅決不會向中國投降？柯說，當然不會隨便投降，議員回問「不會隨便投降？是否有機會投降？」柯回，「你是沒有其他題目可以問，是不是？」

林穎孟說，台灣獨立建國聯盟主席陳南天與台灣長老教會昨天開記者會呼籲2022縣市首長、市議員代表，要簽署不向中國投降承諾書，柯說，常常這樣，抗中保台要玩真的，以他當台北市長，萬安演習有準備，台北市已經開始準備台北市的動員系統，「我是最認真在準備」。

柯還稱「我常說你們這些沒有當過兵的，我們已經在準備台北市的動員系統，很快，我會跟大家講」。不過議員追問，台北市民防系統有沒有訓練過？柯回沒，警察局也回應，因民防沒有配發槍枝，所以沒訓練過，目前民防訓練課程是由中央規畫。

不過議員說，民防就是柯市長在管，總是要有積極作為，柯聽到開始爆氣，並嗆「你是要我訓練軍隊當軍閥，是不是，小朋友，不要問那麼無聊的題目好不好？來來來，國家有民防動員的地方嗎，不想跟你談這個。」

議員也要求柯文哲簽署不向中國投降承諾書，「絕對不以言論、行動或其他方式，鼓吹、宣傳等方式投降、不抵抗、或台灣應與敵人和談之論調」。柯文哲直接回，「好啦，我直接跟你講，我根本不想理你，那個是你的誰？我管你去死，你沒有資格上來。」

台北市長柯文哲今赴議會總質詢，無黨籍議員林穎孟質詢柯，支不支持抗中保台？柯文哲回應，保台是最高目標，不過柯也開玩笑稱，現階段是「抵抗時中、保衛台北」。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲今赴議會總質詢，無黨籍議員林穎孟質詢柯，支不支持抗中保台？柯文哲回應，保台是最高目標，不過柯也開玩笑稱，現階段是「抵抗時中、保衛台北」。記者林麗玉／攝影

柯文哲 林穎孟 總統大選 兩岸政策

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