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柯文哲曝2024搭擋人選條件 若沒選上要辦補習班
台北市長柯文哲今天接受議員王欣儀新網路節目「欣儀最政點」專訪。提到2024參選總統，關鍵的兩岸看法、主張為何？柯文哲說，要講九二共識，不如先講共識，但要看有沒有共識的共識？所以要先交流，溝通當中慢慢摸索可以接受方案，但現在最大問題，他20年前到大陸教葉克膜，當時大陸人很羨慕台灣，不過現在大陸人稱台灣人台巴子，意思是瞧不起你。
柯文哲也說，裴洛西訪台後，對台灣最大影響是「海峽中線不見了」，等於中線被抹掉了，這很麻煩，台海關係真的越來越危險，他理論上也認為台海不會打仗，但歷史上所有戰爭都是意外，第一次世界大戰一開始就是一個意外，台海雙方都不想打，不過地球上的戰爭都是意外、擦槍走火。
柯文哲今天也透露他卸任後想要做的事，並談及2024的最佳拍檔，柯文哲表示，他喜歡財經或工程領域的人選，甚至若選不上總統，開補習班是自己的夢想，想打造台灣版的松下政經塾，培育台灣政治人才。
柯文哲說，若選不上總統，就要去開補習班，開辦台灣松下政經塾，不過王欣儀也問柯，民進黨也有凱達格蘭學校，柯文哲則批評凱達格蘭學校虎頭蛇尾，已經變俱樂部、同學會。
至於卸任第一件事，柯說，沒有選擇就是回到台大醫院，柯甚至還自爆，他第一任選上，還問說要不要辭職？當時校長楊泮池要他不要衝動，「他大概是怕我連任選不上？」
柯文哲也提到，他現在是台大醫學院教授借調，但又想到如果回去台大上課，會不會下面記者比學生多，怎麼辦？12月24日回到台大再想怎麼辦？是不是乾脆辦退休？結果柯媽說不行，都還沒有到65歲。
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