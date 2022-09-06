快訊

首波專案輔導警戒學校公告 高苑科大、大同技院入列

向新北市府申請1元國賠不成立 恩恩爸出面回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲曝2024搭擋人選條件 若沒選上要辦補習班

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
台北市長柯文哲。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影

台北市長柯文哲今天接受議員王欣儀新網路節目「欣儀最政點」專訪。提到2024參選總統，關鍵的兩岸看法、主張為何？柯文哲說，要講九二共識，不如先講共識，但要看有沒有共識的共識？所以要先交流，溝通當中慢慢摸索可以接受方案，但現在最大問題，他20年前到大陸教葉克膜，當時大陸人很羨慕台灣，不過現在大陸人稱台灣人台巴子，意思是瞧不起你。

柯文哲也說，裴洛西訪台後，對台灣最大影響是「海峽中線不見了」，等於中線被抹掉了，這很麻煩，台海關係真的越來越危險，他理論上也認為台海不會打仗，但歷史上所有戰爭都是意外，第一次世界大戰一開始就是一個意外，台海雙方都不想打，不過地球上的戰爭都是意外、擦槍走火。

柯文哲今天也透露他卸任後想要做的事，並談及2024的最佳拍檔，柯文哲表示，他喜歡財經或工程領域的人選，甚至若選不上總統，開補習班是自己的夢想，想打造台灣版的松下政經塾，培育台灣政治人才。

柯文哲說，若選不上總統，就要去開補習班，開辦台灣松下政經塾，不過王欣儀也問柯，民進黨也有凱達格蘭學校，柯文哲則批評凱達格蘭學校虎頭蛇尾，已經變俱樂部、同學會。

至於卸任第一件事，柯說，沒有選擇就是回到台大醫院，柯甚至還自爆，他第一任選上，還問說要不要辭職？當時校長楊泮池要他不要衝動，「他大概是怕我連任選不上？」

柯文哲也提到，他現在是台大醫學院教授借調，但又想到如果回去台大上課，會不會下面記者比學生多，怎麼辦？12月24日回到台大再想怎麼辦？是不是乾脆辦退休？結果柯媽說不行，都還沒有到65歲。

柯文哲 台大醫院 台海

延伸閱讀

挺陳時中？北市選委會主委藍世聰：我下班也不會路過競總

陳時中打球喊卡…吳思瑤批無限上綱 體育局：競選不行

若2024年當選總統會執行死刑？ 柯文哲肯定答：我會說是

2024抗中保台？柯文哲：保台不需與抗中連在一起

相關新聞

2024當郭台銘副手「郭柯配」？柯文哲沒意見：順其自然

台北市長柯文哲已表態參選2024總統大選，外界關注副手人選，柯文哲今天赴議會總質詢，議員問柯，會不會鴻海創辦人郭台銘選總...

柯文哲曝2024搭擋人選條件 若沒選上要辦補習班

台北市長柯文哲今天接受議員王欣儀新網路節目「欣儀最政點」專訪。提到2024參選總統，關鍵的兩岸看法、主張為何？柯文哲說，...

傳美前副總統潘斯訪台？外交部：未接獲訊息

外交部今表示，有媒體報導美國前副總統潘斯（Mike Pence）有意訪台，外交部目前並沒有接獲相關訊息。

傳美國前副總統彭斯將訪台 外交部：未接獲訊息

外交部今天表示，有媒體報導，美國前副總統彭斯（Mike Pence）有意訪台，外交部目前並沒有接獲相關訊息

高端疫苗「效益評估報告」 有7大疑點待解

千呼萬喚始出來。在各方催促下，高端疫苗昨天主動公布提交給食藥署的「保護效益評估報告」。根據高端公布的報告內容，各項數據證明以高端疫苗為第三劑時，效果與其他mRNA疫苗相當。不過對於此份報告，食藥署已經表示相關資料不完整，高端應於2個月內補件；另外也有專家表示，這份報告「重點都沒講」。到底何以高端公布報告，卻仍無法釋疑？若深入探討，至少可發現有七大疑點。

楊丞琳「海鮮說」惹議 陳其邁：在高雄吃海鮮是日常

藝人楊丞琳近日參與大陸節目的影片被挖出，「在台灣沒吃過什麼海鮮」一段話引起諸多議論。高雄市長陳其邁今天在市政會議前受訪表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。