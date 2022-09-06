楊丞琳「海鮮說」惹議！陳其邁：在高雄吃海鮮是日常

藝人楊丞琳近日參與大陸節目的影片被挖出，「在台灣沒吃過什麼海鮮」一段話引起諸多議論。高雄市長陳其邁今天在市政會議前受訪表示，在高雄吃海鮮是日常！要推薦，半小時也講不完。

陳其邁表示，高雄是港都，有全台灣最大的遠洋漁業中心，像蚵仔寮漁港也是台灣很大的漁港，有豐富的漁產，「在高雄吃海鮮是日常」，也鼓勵大家幫助漁民，盡情地享用！尤其石斑魚、虱目魚等，在高雄產量非常的多，希望大家能夠多吃一些海鮮，便宜又新鮮，一兼二顧，摸蜊仔兼洗褲！

陳其邁今天在臉書上貼文，指有人說，「在台灣吃海鮮很奢侈？」其實在高雄從早到晚，都吃得到「現撈」、又便宜的海鮮，實在是很幸福。

媒體請陳其邁推薦海鮮店，陳說，「高雄多了，你給我半小時也講不完！」海線漁港都有一些現撈仔，可以馬上吃，像蚵仔寮漁港，現場就幫客人料理。高雄不像北部，要加醋、加糖、加什麼，我們都吃新鮮的，魚湯也都是鮮魚湯，蝦子都是蒸一蒸就吃，這樣才吃的到海鮮的甜度。至於他個人最喜歡吃哪家？「太多了，講一家，怕得罪很多家！」