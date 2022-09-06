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2024抗中保台？柯文哲：保台不需與抗中連在一起

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲下午赴市議會總質詢，國民黨台北市議員王鴻薇(右)針對柯文哲表態要參選2024年總統大選，問柯文哲未來的兩岸路線。記者楊正海／翻攝
台北市長柯文哲下午赴市議會總質詢，國民黨台北市議員王鴻薇(右)針對柯文哲表態要參選2024年總統大選，問柯文哲未來的兩岸路線。記者楊正海／翻攝

台北市長柯文哲下午赴市議會總質詢，國民黨台北市議員王鴻薇針對柯文哲表態要參選2024年總統大選，問柯文哲未來的兩岸路線是「抗中保台」還是「兩岸一家親」？柯文哲表示，「保台」是目的，但不需要與「抗中」連在一起。

柯文哲強調，「保台」是一個目的，但不需要與「抗中」連在一起，抗中真的可以保台嗎？這要打問號，所以保台才是真正目的。

王鴻薇追問，會不會繼續說「兩岸一家親」？柯文哲表示，台灣與中國大陸有相同的歷史、文化、語言、宗教，不需要一開始就把大陸當作敵人，政治上有爭執，但更重要的是人民與人民之間，不要到互相仇視、憎恨。

柯文哲指出，20年前中國大陸會用葉克膜的醫生，差不多都是他教的，以前覺得中國大陸對台灣滿友善、羨慕，但最近這幾年局勢改觀，但這對台灣不是好的保障，台灣應該要讓大陸人民很喜歡、羨慕，這才是最高目標，如果不喜歡了，這下就麻煩了。他主張兩岸要對話，一家親總比一家仇好，不要失去大陸人民對台灣的喜歡、羨慕。

柯文哲 總統大選 兩岸政策

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