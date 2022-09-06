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數位中介法選後適時恢復？柯文哲：停中天後食髓知味

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天接受議員王欣儀新網路節目「最政點嘉賓」專訪。圖／引用自直播
台北市長柯文哲今天接受議員王欣儀新網路節目「最政點嘉賓」專訪。圖／引用自直播

台北市長柯文哲今天接受議員王欣儀新網路節目「最政點嘉賓」專訪。對於民進黨原本要推動數位中介法，現在暫緩，柯文哲說，儘管民進黨緊急轉彎，也許等選後會看狀況「適時恢復」。主持人問柯民進黨推動動機為何？柯以「食髓知味」回應。

柯文哲說，有一個成語叫「食髓知味」，之前民進黨說要停中天，他原本還以為是說說而已，沒想到真的停，他先前也在議會問民進黨議員，當初是誰喊「黨政軍媒體」？

主持人王欣儀也問柯文哲，這是否為綠色恐布、未來沒有言論自由？柯酸，「你有自由表揚民進黨，我們有充分的自由講民進黨的好話，只有講壞話，才會遇到這個題目」。

專訪提到數位中介法議題。柯表示，數位中介法最大問題，是壓力在平台。若有不實言論，平台要不要負責任？如果他是開雅虎的，看到不對就把它停掉就好，所以這個叫做「心中有警總」，讓每個人心中有警總、有恐嚇作用。

柯文哲大酸，「你有自由表揚民進黨，我們有充分的自由講民進黨的好話，只有講壞話，才會遇到這個題目」，不過現在民進黨媒體也控制得差不多了，傳統媒體幾乎全倒了，他認為，最大問題政府沒有被信任。

柯文哲說，先前數位中介法說要推動，才會抗議這麼大，民進黨緊急轉彎，也許民進黨等選後，會看狀況「適時恢復」、「想推但就是看時機點」。

柯文哲表示，他不敢說網路沒有假新聞，但如果民進黨真的要推立法，他會要求民進黨一定要講清楚怎麼管理，規則講清楚，但絕對不能「空白授權」，不能是非對錯都是民進黨決定。

民進黨 數位中介法 柯文哲

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