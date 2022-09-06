林智堅提訴願 律師團：台大學倫會有嚴重行政瑕疵

新竹市前市長林智堅因台大碩士論文被認定抄襲退出桃園市長選舉，林智堅昨日透過委任律師向教育部提出訴願，認為台大學倫會有諸多嚴重的行政程序瑕疵，希望教育部撤銷台大學倫會月前做出的處分。

台大8月9日召開記者會，認定林智堅抄襲余正煌碩士論文且情節嚴重，撤銷林碩士學位，林智堅之後宣布退選。林智堅曾稱「要捍衛清白」，但將近一個月時間仍未提出訴願。

不過今天林智堅委任律師黃帝穎證實，林智堅已於法定期間內提出訴願，包括當事人依法提出具公證法法律效力的公證書，竟被台大學倫會擅自排除其證據能力，明顯違法濫權。

黃帝穎表示，台大行政處分未附理由、未盡客觀調查義務等，也違反行政程序法的明文規定，因此律師團已在昨天具狀向教育部提起訴願。教育部稍早表示，已收到訴願書，後續依規定辦理審議事項。