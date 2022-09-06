林智堅台大碩士學位遭撤銷 教育部證實已收到訴願書

新竹市前市長林智堅台大碩士學位因論文抄襲遭撤銷，日前再被中華大學認定，論文多處重要部分均有大幅度抄襲，建議撤銷碩士學位。林智堅遭撤銷台大學位後曾表示，將於另外的場域捍衛權益，時隔多日，教育部今天（9/6）證實，已於9月5日收到訴願書，後續依訴願法、行政院及各級行政機關訴願審議委員會審議規則規定辦理審議事項。

中華大學八月中旬公告林智堅論文審定結果，經審議委員會決議，認定該論文確實存在抄襲情事且情節重大，審議委員會建議撤銷林生的碩士學位。繼台大國發所碩士學位後，再被撤銷一碩士學位。

林智堅先前台大國發所碩士學位亦由台大認定抄襲後撤銷，其宣布退出桃園市長選舉，但稱將在另外一個場域捍衛其權益。外界評估，林智堅應會由律師協助提出訴願。

教育部今天證實，已於9月5日收到林智堅台大學位一案訴願書，後續依訴願法、行政院及各級行政機關訴願審議委員會審議規則規定辦理審議事項。