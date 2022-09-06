張善政稱合理使用非抄襲 綠：舊數據都抄竟拿1740萬

國民黨桃園市長參選人張善政被質疑抄襲國家通訊傳播委員會（NCC）研究報告，立法院民進黨團書記長郭國文今天表示， 2009年企畫案內容卻抄襲2006年NCC委託報告內容超過一半，張善政稱合理使用，但契約書明列不得抄襲或侵害營業秘密情勢，呼籲張善政應該積極面對說明。

郭國文指出，張善政是該計畫主持人，是最終負責人，依照與農委會契約，提供趨勢發展跟蒐集研究提供我國農業發展規畫，目標導向是形成政策可能，不是只有抄襲剽竊，張善政假借合理使用之名行剽竊之實，有別NCC報告都有引用出處，沒有引用出處就是抄襲剽竊。

民進黨立法院黨團副幹事黃世杰表示，張善政擔任計畫主持人有獨立責任，比對該份報告發現，總共60頁中近30頁抄襲2006年NCC委託報告，但NCC報告僅花98萬元，張善政負責的農委會報告卻花1740萬元，參考文獻幾乎都用抄的，完全無法接受。

黃世杰提到，NCC報告關於英國IPTV主要營運商發展現況部分，提到預計預計於2007年推出與Setanta體育頻道合作的體育專業服務」等，張善政2009年的研究計畫報告也有一樣的文字，資料完全沒更新，連數據也是用舊的沿用。

對於張善政把責任推給宏碁或其他團隊成員，甚至推給時任的發包農委會主委蘇嘉全任內完成驗收，這是錯誤說法，請張善政誠實面對，趕快對外界一個交代。