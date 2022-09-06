13日聯合國大會 外交部：友邦將為台參與聯合國發聲

聯合國大會將在9月13日登場，外交部主任秘書徐儷文今表示，面對中國升高威脅、軍事挑釁及施壓聯合國體系，台灣不會動搖走向世界決心，今年洽請友邦駐聯合國常任代表，為我國聯名致函，請聯合國秘書長正視台灣被不當排除在聯合國體系外問題，也洽請友邦，在聯合國大會總辯論為我國發聲。

第77屆聯合國大會今年在紐約開議，其中20日到26日將進行總辯論，主題是「分水嶺時刻 因應錯綜挑戰的變革性解決方案」（A watershed moment: transformative solutions to interlocking challenges）。

徐儷文表示，中國長期施壓聯合國體系，錯誤擴張解釋聯大2758號決議，是台灣被不當排除在聯合國大會及聯合國體系會議的主要原因，而即使中國近期違反聯合國憲章的和平原則，蓄意升高威脅，企圖片面改變台海現狀，台灣仍會堅決捍衛主權、並保持克制。

徐儷文指出，台灣也更不會退縮，將持續推動台灣與國際社會的交往連結，以穩健、務實作法，爭取進入聯合國，除請友邦致函及發言，今年也以新主視覺，並製作有意義參與聯合國的短片「世界的幫手」，搭配聯大期間在紐約舉辦各種台灣永續發展、新創系列活動，向世界發聲。

被媒體問到是否會有非邦交的友我國家在聯大發言支持我入聯，徐儷文未正面回應，僅表示許多理念相近國家都用不同方式支持台灣參與國際，例如去年10月份美國國務卿布林肯曾發聲，支持台灣有意義參與聯合國體系，台灣也會持續對外說明，為何台灣有需要和國際接軌。

不過徐儷文也強調，疫情之後國際社會對於安全、疫後交通順暢，有意識到全球需要加強合作，這是對於台灣能積極爭取加入的有力論點，也會就台灣飛航方面的重要性，持續對外說明。

徐儷文重申，中國錯誤擴張解釋的聯大2758號決議，並未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣，我國與中華人民共和國互不隸屬，這個客觀事實，會一再對國際社會強調說明，呼籲國際社會正視及譴責中國軍事挑釁，台灣是國際社會值得信賴的好夥伴，也呼籲國際接納台灣參與，一起面對錯綜複雜挑戰。