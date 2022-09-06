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桃機無人機防制系統拖3年未建置　立委轟還要等多久

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委林俊憲今天舉行記者會，批評桃園機場無人機防制系統拖延3年進度為零，究竟還要等多久才能完成無人機防制系統。記者林縉明／攝影
民進黨立委林俊憲今天舉行記者會，批評桃園機場無人機防制系統拖延3年進度為零，究竟還要等多久才能完成無人機防制系統。記者林縉明／攝影

近來中共無人機頻頻侵擾金門、馬祖等離島，無人機防制備受關注。民進黨立委林俊憲今天揭露，桃園機場的無人機防制系統建置案拖了3年毫無進度，無人機已經到家門口，究竟防制系統還要等多久；就連已經建置的松山機場，該系統驗收標準極低，每次僅用1架無人機測試，實際能攔截多少架次是個謎，相較國外機場可以偵測至少200架無人機，這種標準形同放水。

近年來無人機逐漸普及，闖入機場影響航班起降屢見不鮮，根據桃機公司統計，無人機侵擾2020年有一次，影響5架次，去年有3次，今年3次影響34架次，約2000多旅客受影響。

2019年行政院核定要求國內各大機場建置無人機防制體系，隔年桃園機場開始辦理，並編列1.95億元預算，事隔3年執行率為零，詢問桃機公司得到答覆是仍在跟中科院協調，進一步詢問中科院原因，對方答覆早在今年7月就行文給桃機公司，表明無意承做，林俊憲痛批桃機公司沒說實話，國門大開風險誰要負責。

對此，桃機公司副總經理李俊德表示，無人機不斷在演進當中，內部有研究所需的反制裝置，目前與中科院的合作案已經呈報交通部，由交通部跟國防部協調當中，相關標準會跟國際接軌。

林俊憲指出，相較之下，松山機場早在前年跟中科院合作辦理5年期試辦案，不過檢視驗收時的測試項目與評分標準，發現共4期的計畫執行59次驗收測試，每次都只飛行1架次，對於多架次同時入侵的防護效果完全未知；此外偵測無人機這個項目共15分，只要1分鐘內偵測到就是滿分，連5分鐘以上也有基本分12分，相較國外以秒計算的偵測時間，這種標準形同放水。

林俊憲要求，未來系統驗收時加入第三方驗證機制，否則有球員兼裁判的問題，同時希望未來驗收時也能提高測試架次進行壓力測試，應對全新型態的威脅，應該採用更高標準。

台北航空站主任鄭堅中回應，無人機防治系統去年建置完成，目前試辦計畫執行狀況良好，測試過程中，透過不同點位發現部分偵測訊號不佳，積極改善補強，現在即便有多架無人機升空都能偵測到，例如跨年夜就曾經偵測到11架無人機在空，代表該系統可以偵測不只一架無人機。

桃園機場 桃機 中科院

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