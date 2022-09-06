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訪華亞談產業政策 賴香伶：落實就業及招商發展委員會

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
民眾黨桃園市長參選人賴香伶。圖／賴香伶競選辦公室提供。
民眾黨桃園市長參選人賴香伶。圖／賴香伶競選辦公室提供。

民眾黨桃園市長參選人賴香伶今上午參訪華亞科技園區。她表示，在產業政策方面會落實整個就業及招商發展委員會的層級，畢竟市府對待工業區的轉型裡面，30個工業區進駐產業的優質化都涉及到資源的部分。

賴香伶表示，第一個有關於輔導中小企業轉型的基金一定要在市府裡面大力籌措，然後形成顧問團來協助他們的轉型。再來就是說，就業的部分勞工當然還是希望優質環境，企業的福利，還有相當地穩定性在地性的部分。

所以，她相信在候選人裡面她會最重視勞動環境的打造，還有企業協助的落實，同時解決他們缺工、缺人的相關問題。

賴香伶說，針對整個新穎的管理模式，還有廠商進駐了解整個園區的規畫，主任特別提到這整個園區在公共維護上面成本其實蠻高的，所以對市府來講確實可以協助管理單位，怎麼樣調整，未來在市政規畫上面也可以有利於管理維護上的精進。

她指出，第一個不管是缺工來講，還是需要優質的人力，產學訓用的部分，跟17所大學的課程裡面能夠引進業師，業師的話像這種老師傅或是管理的人才都可以在大學裡面擔任很好的優質講師。

第二個是這種傳產刻板印象要改變，所以他的工具跟使用輔具都已經在科技化跟數位化裡面可以處理。第三個就是基層作業人力，相信跟東南亞一些城市，進行城市對接的人力建教相關的學程，相信這樣的規畫是可以解決企業上面人才斷層，還有人力不足的隱憂。

賴香伶 桃園市長

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