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稱讓桃鐵地下化經費變少 鄭運鵬：張善政有幫忙？

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（右）今天接受媒體人周玉蔻專訪。記者朱冠諭／翻攝
民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（右）今天接受媒體人周玉蔻專訪。記者朱冠諭／翻攝

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬和國民黨參選人張善政多次為了鐵路地下化議題交鋒。鄭運鵬今上節目專訪，還原當時爭取預算時，張善政服務的行政院，要求桃園負擔800億元，他居中協調，才讓桃園負擔減成257億，反問張善政「這樣算幫忙嗎？」

鄭運鵬今天接受媒體人周玉蔻專訪時說，桃園市長鄭文燦2014年上任後，就一直推動鐵路地下化，也希望中央可以多協助，但張善政擔任行政院長時，對鐵路地下化卻冷眼旁觀，就算桃園市府要出800億，行政院也稱要留給蔡政府決定，「這樣算幫忙嗎？」

鄭運鵬說，他擔任立委後，跟交通部說明，前瞻計畫中軌道是未來發展方向，桃園是台鐵西部幹線最後一個地下化城市，包括高雄已經地下化，台南進行中，西部最後就是桃園，而桃園是大都會，應該比照高雄模式，中央負擔較多，往後也不會有下一個。

鄭運鵬說，他向交通部分析後，交通部覺得有道理，改了作業要點，將地方、中央負擔比例變成2比8，「這點關鍵是我想到的，是我去溝通的。」

鄭運鵬也提到機捷興建到通車花了10年，其中蓋5年、空轉5年，原本蘆竹高架一路斜坡，煞車煞不住，還有民眾看到火花，有土木專長的張善政當時在行政院也沒幫忙解決；後來是大家找辦法，去德國和廠商談，才處理問題，若問題沒解決，可能現在還在試車。

至於航空城問題，鄭運鵬說，張善政拿高中生資料，稱鄭文燦任內少了300座球場埤塘面積，但是國民黨時代就是副縣長買埤塘點石成金，買了轉手賺幾千萬，當時所有都市計畫都是拿來炒土地的手段，親戚、朋友、祕書都買土地，這也是當年桃園市民改投鄭文燦的原因。

2022大選 桃園市長 鄭運鵬 張善政

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