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球場內不能有競選活動 陳時中與陳信安打籃球喊卡

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
民進黨台北市長參選人陳時中今原訂與P. League桃園領航猿總經理陳信安，但受限於行政中立，籃球場內不能有競選活動。記者胡瑞玲／攝影
民進黨台北市長參選人陳時中今原訂與P. League桃園領航猿總經理陳信安，但受限於行政中立，籃球場內不能有競選活動。記者胡瑞玲／攝影

年底選舉將至，民進黨台北市長參選人陳時中為搶攻年輕選票，今上午原訂與P. League桃園領航猿總經理陳信安到新生高架橋籃球場打球，但到現場才知道受限於行政中立，籃球場內不能有競選活動。

對於今天沒辦法下場打球，陳時中接受聯訪時表示，一方面當然很遺憾，另一方面也藏拙，因為很久沒有打，以前就算是有打，但看到超級球星陳信安就有點心虛，不過覺得很遺憾，因為機會難得。

對於昨日於臉書表示與桌球國手鄭怡靜打桌球，陳時中說，鄭怡靜非常可愛、相當有禮貌，對像他這種等級差這麼多的，她仍願意給他稍微指導一下，跟她打球很溫暖啦！

至於曾傳出是籃球校隊，陳時中則否認表示，沒有這個事情，籃球是青少年、中壯年都非常普遍的運動，場地上這裡還是屬於亞熱帶氣候，沒有遮陰還是很熱，也來瞭解一下經常打籃球的人的想法與希望，希望將來當市長能把這些設施弄得更完整。

2022大選 台北市長 陳時中 陳信安

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