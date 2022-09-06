快訊

畫面曝光！永和分屍案73歲哥哥 拖「紅色行李箱」搭公車逃逸

兩岸情報戰 台灣曾送麻將、色情撲克牌「精神汙染」對岸

阿伯怒「學生坐博愛座」投訴南一中！全網見一幕力挺

陳時中團隊怒通訊錄遭揭露 蔣萬安：難道要保密30年？

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
國民黨台北市長參選人蔣萬安上午推出長照三支箭政策，要提升聯合醫院公衛補助款，增加500張長期照護床，也鼓勵私人機構加入此計畫，並落實在宅老化。記者余承翰／攝影
國民黨台北市長參選人蔣萬安上午推出長照三支箭政策，要提升聯合醫院公衛補助款，增加500張長期照護床，也鼓勵私人機構加入此計畫，並落實在宅老化。記者余承翰／攝影

國民黨台北巿議員徐巧芯在臉書揭露民進黨台北巿長參選人陳時中競選辦公室通訊錄，陳時中團隊隔空對國民黨台北市長參選人蔣萬安喊話，別以骯髒手段帶壞選舉風氣。蔣萬安今受訪時說，徐巧芯不是他團隊的發言人，名單公開沒這麼嚴重，難道名單也要保密30年嗎？

蔣萬安表示，議員是獨立問政的個體，徐巧芯不是他團隊的發言人，且競選團隊的成員也不是不能公開，「沒這麼嚴重」，包括他的團隊都有媒體揭露報導，直呼「難道名單也要保密30年嗎？」

另外，徐巧芯也指出陳時中團隊有許多成員多為「政二代」，民進黨認為蔣萬安也是主打「政三代」。蔣萬安表示，他是透過兩次選舉，民眾一票票選出來，他是透過民意洗禮靠自己力量，從事公共事務為人民服務，而他完全尊重陳時中組成的競選團隊，以及用人的方式。

至於媒體問及蔣萬安是否看得懂陳時中臉書近期的發文內容？蔣萬安表示，他尊重候選人社群經營的方式，和候選人告訴市民如何擘畫北市的方式，發文方式就讓民眾自由公評。

2022大選 台北市長 蔣萬安 陳時中

延伸閱讀

陳時中競團成員許喻理是他女兒 許宗力：她已成年

揭露陳時中競辦通訊錄 徐巧芯：陳的「網路人設」是焦糖

北市已提供國中生衛生棉 蔣萬安：盼擴大國小、高中

最新民調遭陳時中超車領先 蔣萬安：不忘初衷積極勤走

相關新聞

桃機無人機防制系統拖3年未建置　立委轟還要等多久

近來中共無人機頻頻侵擾金門、馬祖等離島，無人機防制備受關注。民進黨立委林俊憲今天揭露，桃園機場的無人機防制系統建置案拖了...

訪華亞談產業政策 賴香伶：落實就業及招商發展委員會

民眾黨桃園市長參選人賴香伶今上午參訪華亞科技園區。她表示，在產業政策方面會落實整個就業及招商發展委員會的層級，畢竟市府對...

稱讓桃鐵地下化經費變少 鄭運鵬：張善政有幫忙？

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬和國民黨參選人張善政多次為了鐵路地下化議題交鋒。鄭運鵬今上節目專訪，還原當時爭取預算時，張善政...

球場內不能有競選活動 陳時中與陳信安打籃球喊卡

年底選舉將至，民進黨台北市長參選人陳時中為搶攻年輕選票，今上午原訂與P. League桃園領航猿總經理陳信安到新生高架橋...

陳時中團隊怒通訊錄遭揭露 蔣萬安：難道要保密30年？

國民黨台北巿議員徐巧芯在臉書揭露民進黨台北巿長參選人陳時中競選辦公室通訊錄，陳時中團隊隔空對國民黨台北市長參選人蔣萬安喊...

四川地震導致傷亡 蔡英文表達慰問：盼復原工作順利

對於中國四川地震導致人員傷亡及災損，我國總統府發言人張惇涵今天轉達蔡英文總統的慰問及關懷，除向不幸罹難的人員及家屬致上哀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。