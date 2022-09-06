陳時中團隊怒通訊錄遭揭露 蔣萬安：難道要保密30年？
國民黨台北巿議員徐巧芯在臉書揭露民進黨台北巿長參選人陳時中競選辦公室通訊錄，陳時中團隊隔空對國民黨台北市長參選人蔣萬安喊話，別以骯髒手段帶壞選舉風氣。蔣萬安今受訪時說，徐巧芯不是他團隊的發言人，名單公開沒這麼嚴重，難道名單也要保密30年嗎？
蔣萬安表示，議員是獨立問政的個體，徐巧芯不是他團隊的發言人，且競選團隊的成員也不是不能公開，「沒這麼嚴重」，包括他的團隊都有媒體揭露報導，直呼「難道名單也要保密30年嗎？」
另外，徐巧芯也指出陳時中團隊有許多成員多為「政二代」，民進黨認為蔣萬安也是主打「政三代」。蔣萬安表示，他是透過兩次選舉，民眾一票票選出來，他是透過民意洗禮靠自己力量，從事公共事務為人民服務，而他完全尊重陳時中組成的競選團隊，以及用人的方式。
至於媒體問及蔣萬安是否看得懂陳時中臉書近期的發文內容？蔣萬安表示，他尊重候選人社群經營的方式，和候選人告訴市民如何擘畫北市的方式，發文方式就讓民眾自由公評。
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