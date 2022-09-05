陳麗娜還是選了 同選區綠女將黃雍琇：鬧劇傷民主

高雄市議員前鎮、小港選區堪稱是2022高雄選戰最戲劇性一區，現任女將林宛蓉、陳麗娜先後宣布不再拚連任，時代力量、基進黨都派女將參戰，上周五登記最後一刻，陳麗娜決定登記，在藍營內部引爆反彈，也牽動民進黨、第三勢力政黨戰略，退出國民黨前議員朱挺玗回鍋再戰，將和陳麗娜爭奪婦女保障名額，朱表示，她就是照自己步調選到底，直言「國民黨破壞遊戲規則，勢必承受後座力」。

前鎮小港選區呈現17搶8局勢，民進黨在前鎮小港選區提名4席，包含現任議員鄭光峰、陳致中，新人黃彥毓、黃雍琇，黃力爭婦女保障名額，原本主要對手是國民黨現任議長曾麗燕，如今多了陳麗娜，選情更加膠著。

黃雍琇說，國民黨中央為了選票算計，連「女性參政」都可以變成棋子，黑箱操作毀壞黨內民主，更傷害青年權益，形同是「打壓青年、傷害女性、毀滅制度、惡搞高雄」。

黃雍琇表示，國民黨這齣鬧劇破壞遊戲規則，用「博歹筊」方式處罰遵守遊戲規則的年輕人，還用「女性席次」做藉口，將地方選舉當兒戲，她絕不畏懼、不退縮，她投入初選、進入大選一本初心，要贏回綠營支持者盼望的「鎮港第四席」，今年是最有機會突圍的時機，為了這個目標，她會更加努力。

前議員朱挺玗退出國民黨，以無黨籍參選，她看板仍與柯志恩同框，被認為離開民黨，但沒有離開藍營。對於陳麗娜參選，朱挺玗感嘆，黨中央竟然支持也默許有人破壞遊戲規則，陳麗娜參選缺乏正當性，外界都在看「這個黨怎麼對待年輕人」。