立院新會期 柯建銘：盼23日開議 優先處理四大預算

立法院第十屆第六會期9月1日展開，民進黨團總召柯建銘今天晚間表示，傾向23日開議，但還需朝野協商。他指出，本會期會處理112年度中央政府總預算等「四大預算」，和一些重大法案，同時公布新會期的民進黨團幹部名單。

柯建銘表示，新會期民進黨團的「七長」為幹事長羅致政、書記長郭國文、2位副幹事長黃世杰、林靜儀，2位副書記長林楚茵、吳玉琴。

柯建銘說，朝野各黨對開議日期都有不同看法，本月20日、23日、30日都是不錯的選項，他和國民黨團總召曾銘宗談過，認為23日適逢中秋連假結束，頗為恰當。

柯建銘說，適逢選舉，本會期的朝野攻防之激烈，是可預期的。柯建銘指出，開議後的重點工作，分為幾個面向，首先是總質詢，預估10月底結束。再來是包括112年總預算、前瞻第四期特別預算、去年決算報告、國民黨徹簽的今年度國營事業等「四大預算」。

柯建銘表示，國營事業預算已經協商完畢，已經和國民黨團總召曾銘宗談過，開議後儘快審議完畢，不然拖太久，對立院來說，也不是很光榮的事。他指出，選舉期間朝野對立可能會很嚴重，需更有耐心去溝通和協調。

柯建銘提到，這次要處理的優先法案包括《兒童及少年性剝削防制條例》、《性侵害犯罪防治法》、《刑法》和《犯保法》，會趕快交付審查，整個配套要一併處理。