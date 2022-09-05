蔡總統頒大綬卿雲勳章 感謝法蘭西學院終身秘書皮特

法蘭西學院人文及政治科學院終身秘書皮特（Jean-Robert Pitte）率團訪問台灣，蔡英文總統今天下午在總統府接見訪團，並頒贈皮特「大綬卿雲勳章」，表彰及感謝其長年深耕台法文化交流之卓著貢獻。皮特指出，他們欽佩台灣模式，因為台灣的自由、台灣的創意、台灣的樂觀進取，世界更需要台灣。

蔡總統致詞時表示，今年6月，文化部長李永得訪問法國，與皮特一起主持第25屆「台法文化獎」頒獎典禮。她今天很高興能在台灣接待院士們，法蘭西學院是法國最高學術機構，院士們更有著「不朽者」的稱號。

蔡總統指出，回顧1996年，台灣舉行第一次總統直選，中國在台灣海峽進行飛彈試射，企圖威脅台灣的民主，是台灣國際情勢動盪的一年。也就在這一年，法蘭西學院人文政治科學院發揮以文化對抗強權的精神，用行動支持台灣，與台灣共同成立「台法文化獎」。

蔡總統表示，這是法蘭西學院人文政治科學院第一項、也是唯一與外國國家機構所簽訂的獎項，每一位得主對於台法文化交流都有卓越貢獻。像是法國人類學家猶安娜高葛蘭投入台東卑南族的研究，長達30多年，並且協助保存語言。她所編纂的「卑南語／英語字典」，不但是史上第一部，也成為卑南語傳承的重要依據。

蔡總統說，透過「台法文化獎」，表揚學術及藝術工作者的貢獻，也非常感謝所有支持這個獎項的人士，皮特就是當中的關鍵人物，從2017年擔任「台法文化獎」評審團主席以來，因為堅持和努力，「台法文化獎」發掘更多傑出得獎人選，也鼓勵更多歐洲人士投入研究台灣文化。現在台法文化交流，不論在電影、漫畫、科技藝術或表演藝術領域，都愈來愈緊密。

蔡總統指出，今天，透過頒授皮特「大綬卿雲勳章」，感謝皮特的付出，也將台法文化交流的成果，獻給不朽、獻給每一位努力的夥伴、獻給所有台灣和法國人民。

蔡總統強調，這是台法關係的重要里程碑，而在這個威權主義擴張的時刻，她相信，共享自由民主價值的台灣與法國，不只是在文化交流，在各領域都會持續加強合作，一起為世界的和平繁榮及民主自由做出更多貢獻。

隨後皮特致詞時指出，前法國總理皮耶麥斯邁（Pierre Messmer）非常高瞻遠矚，於1995年至1998年擔任學院終身秘書時，勇敢地在1996年於學院成立「台法文化基金」，至今已經超過四分之一世紀。皮耶麥斯邁與台灣前總統李登輝維持良好關係，並與現在文化部的前身文建會建立合作管道。

皮特說，中華民國台灣有在國際舞台存在的權利，就在此合作精神下，前總理每次都親自主持「台法文化獎」頒獎典禮，就如其繼任者—尚克魯佐（Jean Cluzel）、米謝亞培爾（Michel Albert）、澤維爾達恪斯（Xavier Darcos）以及他個人一樣。20年前，於2002年9月，麥斯邁更拜訪台灣，於總統府得到前總統陳水扁接見。

皮特指出，「台法文化基金」持續推動在兩國之間的根本任務，捍衛人權與民主政治、提倡學術研究發展，並推動文學及真正的自由藝術。

皮特指出，他們欽佩台灣模式，台灣促成不同國家、經濟體和文化之間的對話，並開創華人文化的開放典範。他們知道台灣在其地缘政治情勢下，需要民主國家的支持，但也容許他強調，「因為台灣的自由、台灣的創意、台灣的樂觀進取，世界更需要台灣」。