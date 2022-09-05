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國宴接待吐瓦魯總理 蔡英文盼推動太平洋區域永續發展

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
我國太平洋友邦吐瓦魯國總理拿塔諾應我國政府邀請率團來訪，蔡總統今天中午設國宴接待。圖／總統府提供
我國太平洋友邦吐瓦魯國總理拿塔諾應我國政府邀請率團來訪，蔡總統今天中午設國宴接待。圖／總統府提供

我國太平洋友邦吐瓦魯國總理拿塔諾應我國政府邀請率團來訪，蔡總統今天中午設國宴接待。蔡總統表示，希望一起推動太平洋區域的永續發展；拿塔諾則強調，吐瓦魯會持續在不同的國際場域上支持台灣，為中華民國台灣發聲，包括在這個月即將舉行的聯合國大會（UN General Assembly, UNGA）。

蔡總統說，台灣和吐瓦魯國在這個月即將建交滿43周年。43年來，雙方在各領域的合作，包括在農業、糧食安全、公衛醫療及潔淨能源方面，都有卓越的成果。訪團在這次訪問中，也將參訪太陽能產業、醫療機構，並且將和漁業團體進行座談，相信對於推動雙方在綠能、醫療衛生及漁業領域合作，會有非常大的助益。

蔡總統指出，在教育文化方面，雙方也持續透過各項培訓計畫及獎學金，和吐瓦魯共同打造更好的學習及人才培育環境。我方也呼應拿塔諾總理的提議，在首都富納富提的三座中、小學的校舍屋頂鋪設太陽能面板，並且全面運用潔淨能源來供電。這是因應氣候變遷的重要實踐，也同時落實「聯合國永續發展目標」。

蔡總統表示，接下來，也很期待和吐瓦魯繼續攜手合作，深化兩國的夥伴關係，並且一起推動太平洋區域的永續發展。祝福台灣和吐瓦魯國都能國運昌隆、雙方友誼歷久彌新。

拿塔諾表示，兩國之間的友誼向來堅定強健。事實上，兩國的雙邊關係十分獨特，因為雙方都相信誠信的原則，這也是吐瓦魯一直以來維持夥伴關係的基礎。在這個面對許多地緣政治挑戰的艱困時刻，一定要深化邦誼、強化雙邊合作，並且互相支持，在各個領域強化合作，以維持並促進雙方人民的安全。

拿塔諾說，吐瓦魯會持續在不同的國際場域上支持台灣，為中華民國台灣發聲，包括在這個月即將舉行的聯合國大會（UN General Assembly, UNGA）。

最後，拿塔諾恭喜蔡總統卓越的領導力，祝福台灣在這個前所未有的時期，享有繁榮、健康和人民福祉，並舉杯祝福吐瓦魯與中華民國台灣之間的友誼。

吐瓦魯 聯合國

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