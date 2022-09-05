友邦吐瓦魯總理拿塔諾：無論安逸及憂患 都與台灣同在

太平洋友邦吐瓦魯國總理拿塔諾應我國政府邀請率團來訪，今天蔡英文總統在府前以軍禮歡迎，鳴放19響禮炮、演奏兩國國歌及檢閱儀隊後，雙方進行雙邊會晤。蔡總統表示，感謝吐瓦魯在國際場合對我國的堅定支持；拿塔諾則表示，吐國政府及人民誠摯保證，不論是安逸及憂患，都會與各位同在。

今天會晤中，蔡總統致詞時首先以「Talofa（吐瓦魯語「您好」之意）」歡迎拿塔諾率團來訪，她並指出，今年是台灣和吐瓦魯建交43年。這段時間以來，雙方不但共享自由民主、法治及人權等重要核心價值，也在農業技術、人才培育、潔淨能源及公衛醫療等領域，持續深化合作關係。

蔡總統表示，自從疫情以來，台灣與所有太平洋友邦都緊密攜手合作，對抗疫情。尤其吐瓦魯國在拿塔諾卓越領導及所有內閣團隊努力之下，至今仍維持本土零確診，是太平洋島國防疫的重要典範，也非常值得大家共同來學習。

蔡總統認為，拿塔諾卓越的領導，也展現在不同面向；拿塔諾自就任以來，致力規畫國家發展，提高政府治理能力，妥善規畫財政，增加對人民的照顧，更進一步促進國家繁榮，執政深受人民支持，也深獲各國肯定。

蔡總統也再次感謝拿塔諾政府團隊，在國際場合對我國的堅定支持，尤其吐瓦魯國外交部長柯飛，在今年「聯合國海洋大會」以「絕不妥協」的立場面對中國蠻橫打壓，再度展現吐瓦魯國對台灣的堅定捍衛支持。她相信在拿塔諾總理的帶領之下，台灣與吐瓦魯一定能夠繼續深化各方面的合作，並且開展更多有意義的計畫。

蔡總統指出，台灣及吐瓦魯國都是海島國家，對於氣候變遷帶來對人類的威脅，非常能夠感同身受。希望能與吐瓦魯攜手面對氣候變遷的挑戰，並且努力實現「聯合國永續發展目標」。未來，國立中山大學將會協助吐瓦魯設立「海洋科學及工程研究中心」。相信透過專業科學研究，雙方能夠共同進一步規畫更多因應氣候變遷及海洋生態保育的方案。

蔡總統提到，這次拿塔諾來台國是訪問期間，台灣與吐瓦魯將簽署「重申外交關係聯合公報」、「海巡合作協定」及「警政合作協定」。相信透過這些合作協定，能夠進一步推動雙方在海巡及警政領域的合作，共同來維護印太區域的和平、繁榮及穩定。未來，台灣與吐瓦魯一定會秉持互惠互利的精神，繼續開創更多合作計畫，為兩國人民帶來更大的福利。

隨後拿塔諾致詞時表示，對於此行受到台灣人民的熱烈歡迎，他非常感動，並感謝蔡總統邀請他來台灣進行國是訪問。

身為總理，他要再次強調，在他以前的歷任吐瓦魯總理已與中華民國台灣建立了非常良好的邦誼基礎。在過去43年以來，吐瓦魯最堅信奉行的價值就是信任，因此在兩國外交關係中，也是誠信且遵守承諾的夥伴，吐國政府將持續擁護兩國的共享價值，並在國際場域為台灣發聲，一起捍衛民主、法治、和平等原則。

拿塔諾也感謝蔡總統與台灣政府一直以來對吐瓦魯的雙邊合作提供協助，這在許多方面都給予了吐瓦魯人民非常大的幫助。他指出，在自然及人為局勢充滿威脅的此刻，俗話說「患難見真情」，他要強調，吐瓦魯是中華民國的朋友，吐國政府及人民誠摯保證，不論是安逸及憂患，都會與各位同在。