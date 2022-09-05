槓花敬群不要再鬼扯 柯文哲：有沒卡蛋 大家心裡有數

大巨蛋「卡蛋」爭議，內政部與北市府再互槓。內政部次長花敬群今天再開嗆台北市長柯文哲，「縱容遠雄提不合理排煙設施，一昧保護遠雄不走合法做法，才讓審查無法順利」。柯文哲今天反嗆，「有沒有卡蛋，大家心裡有數，花敬群，你就不要再鬼扯了。」

有議員質疑，大巨蛋工程7年前造成捷運板南線偵測異常及裂縫，至今未修復，柯文哲卻急著卸任前剪綵，消極未保障捷運安全，還牽拖中央「卡蛋」。柯文哲今上午出席公開活動稱，卡蛋這問題他下午要特別受訪回答。

對於花敬群今天上午批柯縱容遠雄，並請柯市長該停的時候就要停，該守法的時候就要守法，大家一起把最後一哩路好好做好。柯文哲下午赴議會總質詢時反擊，「有沒有卡，大家心裡都有數，已經一年四個月，你有問題，就一次講清楚。」

柯文哲說，今天這個大巨蛋案子，是遠雄去內政部申請防火避難審查，北市府只是旁觀的第三者，要防火避難審查通過之後，才能來北市府申請變更建照，不過「有沒有卡，大家心裡都有數。」

柯說，北市府沒有護航遠雄，因為目前這個審核過程，與台北市政府一點關係也沒有，但可以、不可以當然內政部決定，但內政部不要拖那麼久。

至於大巨蛋地下工程導致捷運裂縫，柯說，北市府當然要求遠雄要修好，拿使照前，遠雄一定會修理好，不過還沒有到拿使用執照的程度，他(遠雄)當然沒有這麼積極，不過北市府都檢查過了，這個與捷運的安全無關。