北市已提供國中生衛生棉 蔣萬安：盼擴大國小、高中

台北市「三腳督」選戰參選人各推政見，但竟鮮少具體推動「性別平權」的政策，國民黨台北市長參選人蔣萬安今出席「我們的『經』驗」特展，被問到未來會有什麼女性相關政見，蔣萬安說，除了獎勵生育，未來在衛生棉政策不只提供給國中生，將會擴大到國小和高中。

蔣萬安表示，他已陸陸續續提出照顧女性的相關政見，像是台北市將提供懷孕婦女愛心專車，讓懷孕婦女開始，不管是產檢或是生產後一個月，都跟計程車或公共運輸業者合作，提供免費的專車讓婦女能夠無後顧之憂安心產檢。

蔣萬安表示，另外，目前北市提供國中生提供每月200元價值的衛生棉，他希望未來擴大對象包括國小和高中生，尤其校園內也能提供衛生棉，讓學生碰到月經來不會措手不及。另外，小學生初經來潮會很緊張，可以安排保健室引導、衛教，將月經教育融入常態性課程。