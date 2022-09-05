北市中秋禁戶外烤肉 柯文哲估：疫情洪峰在9/26前

疫情升溫，接下來就是中秋連假，因應相關防疫，台北巿長柯文哲宣布台北市微管制防疫措施，預估台北市預計會在9月26日前後，會迎來這一波的洪峰，不過因為中秋連假緣故，峰頂預估會往前移，因中秋連假流動比較高，估計台北市的峰頂，會在9月26日往前幾天。

台北市政府今天上午召開防疫會議，市長柯文哲今天下午赴議會總質詢前，也臨時加開訪問時段，說明北市府相關防疫作為。

柯文哲說，中秋期間，北市府不鼓勵群聚烤肉，你在家裡烤肉不管你，不過要避免封街、萬人烤肉活動，河濱地區也不開放烤肉。第二，餐廳內用可以繼續，不過嚴禁敬酒敬茶的這樣跑，參選人要跑攤，就盡量在台上舉杯就好，不要走動，北市府也會加強20桌以上的宴席餐廳及外燴防疫稽查。至於唱歌會口沫橫飛，還是要戴口罩。

柯文哲說，依照目前的疫情趨勢，北市府今天上午開防疫會議，如果依正常狀況，預估9月26日前後，我們會迎來這一波的洪峰，感染確診會達這一波最高，不過因為中秋連假的緣故，預估會往前移，因為中秋連假流動比較高，估計台北市的峰頂，會在9月26日往前幾天，至於往前多少，就看中秋連假期間的流動。

柯文哲提出的微管制措施，包括因應確診數上升，目前雙北確診已在一萬一千人以上，中秋期間，北市府不鼓勵群聚烤肉，要避免封街、萬人烤肉活動；另外，在盡量不影響經濟下，餐廳內用可以繼續，不過嚴禁敬酒敬茶，原則上餐廳可以內用，不過不要走動。

第三，唱歌還是要戴口罩，柯也說，北市府已經通令，與防疫有關團抵，包括學校、醫院等等，原則上，希望這個月該打疫苗的都要打，如防疫旅館、防疫計程車、機場、醫院、長照機構，目標九月三十日之後沒有打到90%的，要列入今年的考核分數，目前北市府沒有處理一般公民，不過與防疫有關的團體，就是有打疫苗的責任，不要求高，達90%就好。

柯文哲也提到，台北市針對五百床以上大型醫院，專責病房已經從5%上升到10%，到昨天晚上還有445個空床，應該還夠，如果確診數上升，也不希望擠壓正常醫療。至於三德飯店也會徵召為防疫專責旅館，先留一些預備。