立委領薪水拚競選 時力：應辭職再參選

「別拿國家的錢，拚自己的選舉！」時代力量立委陳椒華5日於記者會表示，多名立委帶著公職投入縣市首長選舉，不僅無法兼顧監督政府的職責，更變成「一邊領公費、一邊拚選舉」的狀況；公督盟理事長曾建元指出，掌握立法權的立委紛紛投入行政職的競選，其中的界線曖昧不明，應勇敢辭職，再拚選舉。

選前公費、選後補助

時代力量黨團亦點名12位帶職參選的候選人為：民進黨有立法院副院長蔡其昌、立委劉建國、周春米、蔡適應、黃秀芳、劉櫂豪與鄭運鵬等7位；國民黨立委蔣萬安、許淑華與林為洲等3位；民眾黨立委賴香伶與高虹安。

陳椒華表示，時代力量在立法院多次提出修正法案，要求有意投入地方選舉的民選公職人員時，在登記參選前就應該要主動辭職。她指出，目前有12位代職參選縣市首長的立委，立法院在選舉期間仍要付給他們每個月近20萬元的薪水。

她進一步指出，那些帶職參選的立委，在選完市長之後，無論當選與否，都還能再領到數百萬元以上的競選費用補貼，形同是「選前花公費，選後領補貼，根本是穩賺不賠的好生意」，但立委在選舉期間難盡立委職責，導致問政品質下降，呼籲這些立委「不要拿國家的錢來拚自己的選舉」。

公費助理淪助選員

曾建元也表示，議會提供幕僚制度與資源，就是希望立委能專心於問政，提高監督政府的成效。然而，國會議員難免有濫用公共資源在私人事物的狀況，像是立委參選時，會跑宮廟或紅白帖等行程，有時候他的國會助理就會變成助選員。

他說，立委當然可以用優秀的問政表現，來當作競選的優勢。然而，一旦涉及到掌握立法權的委員，投入行政首長職位的競選時，兩邊資源的界線就會變得曖昧不明，呼籲立委不應該巧立名目，將公共資源投入自己選舉，更支持帶職參選的立委「先辭職，再參選」。

捐出薪水！

時代力量基隆市議員候選人江欣怡也表示，過去多次選舉中，帶職參選的候選人都要等到選情明朗後，才會高調宣布辭職，其實根本就是「吃碗內，看碗外」的行為。她劍指蔡適應說，帶職參選的候選人應趕快辭去立委職務，「別把立委工作當作落選後的退路」。

時代力量台北市議員候選人林鴻泰則說，立法院提供給立委高額的薪水，是希望維持他們問政的職責與品質，但台北市長參選人蔣萬安仍任公職，強調「台北市做為台灣的首都，應該用更高的標準來檢視市長選舉」，呼籲蔣萬安儘早辭職，並將帶職參選期間的薪水捐出來，回饋給社會大眾。

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