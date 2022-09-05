民進黨發起「繽紛18路」行動 拚年底18歲公民權過關

民進黨青年部宣示即日起啟動「繽紛18路」行動，將結合黨籍參選人，走入全國各地18種不同場所，為18歲公民權進行宣傳。今天也邀請台北市議員參選人何孟樺、陳聖文及新北市議員參選人顏蔚慈、高乃芸、李宇翔站台相挺，號召全民支持青年世代參與公共事務，讓18歲公民權修憲複決順利通過。

現場也請來青年部培養的「國務青」代表，逢甲大學學生楊先驊表示，為響應蔡英文總統「民主前進挺18」的理念，國務青將走入全國18種場所，宣傳18歲公民權修憲，除了年輕人熟悉的學區、百貨商圈、文創園區、電影街外，更要前進廟口、老街、夜市、早市、黃昏市場，爭取跨世代支持，告訴長輩，「台灣年輕人不再是過去『有耳無喙』的囝仔人，更加是『有耳有喙、有擔當』，自信勇敢的少年家。」

選區在三重、蘆洲的新北市議員參選人顏蔚慈表示，18歲公民權是世界潮流與趨勢，代表世代正義。社會期盼青年參與公共事務，卻忽略「讓青年世代為自己選擇發聲」的最後一塊拼圖。顏蔚慈提及，新北市政府即便成立青年局，卻沒有對18歲公民權表態發聲，愧對青年世代與納稅人，因此她會支持國務青「繽紛18路」行動，呼籲更多朋友支持18歲公民權，支持年輕人權益。

選區在南港、內湖的台北市議員參選人何孟樺表示，她過去擔任青年部主任任內，常與青年夥伴討論公共事務，驚訝這麼多有想法的年輕人竟然無法投票，同時在競選時也發現，許多民眾還不知道年底將進行「18歲公民權」修憲複決，非常可惜。她也宣布將捐出數塊看板，號召所有年齡層的民眾一起支持18歲公民權通過，讓年輕朋友享有更多權益，讓台灣跟上世界潮流。

民進黨青年部副主任阮俊達表示，民進黨提名的各級參選人、特別是青年參選人都已積極響應蔡英文總統「民主前進挺18」的號召，採取行動支持18歲公民權修憲複決，從今天開始，民進黨青年部與各地的國務青夥伴們也將會採取行動，深入18種不同場所進行宣講，一起力拚11月26日修憲複決過關。