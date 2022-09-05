大巨蛋誰卡蛋?花敬群轟柯文哲縱容遠雄:該守法就要守法

大巨蛋「卡蛋」爭議，有台北綠議員質疑，巿長柯文哲急著卸任前剪綵大巨蛋工程，消極未保障捷運安全，還牽拖中央「卡蛋」。柯文哲上午出席公開活動被堵訪稱，下午再回答；不過內政部次長花敬群上午受訪先批柯，縱容遠雄提不合理排煙設施，一昧保護遠雄，不走合法做法，才讓審查無法順利。

花敬群還說，「請柯市長該停的時候就要停，該守法的時候就要守法，大家一起把最後一哩路好好做好」。

大巨蛋誰卡蛋爭議，內政部、北市府再度互槓，花敬群今天再批柯文哲，「一個負責任的首都市長，不該有這樣子的作為，大家一起承擔對遠雄公司必要的要求，其實按照規定提出的測試方法，內政部的審查就會通過。」

花敬群說，如果市府高層一昧保護遠雄，不走合法做法，其實後續台北市消防局的燃煙測試會更加為難，未來民眾的公共安全更沒保障，他也請柯市長該停的時候就要停，該守法的時候就要守法。

花敬群今天與前副市長黃珊珊同台出席「幸福久久窩-北車全齡健康宅的開幕儀式」，兩人行程似乎刻意錯開，互動不多。

花敬群離開前受訪表示，大巨蛋就是照一般正常使用執照申請過程，就是剩下最後的排煙設計的通過，花說，這段時間以來，內政部都是用既有標準，要求遠雄提出符合國家標準的排煙測試模式，後續再交由台北市政府。

花敬群也批評柯一直用所謂卡蛋的說法，他必須說，市府縱容遠雄公司提出不合理的排煙設施方式，其實才是造成測試審查工作無法順利推展，一個負責任的首都市長，不該有這樣子的作為，其實按照規定提出他的測試方法，內政部的審查就會通過。

花說，後續台北市消防局還要依據審定結果進行實際燃煙測試，不走合法做法，其實後續台北市消防局的燃煙測試會更加為難。