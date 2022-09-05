大巨蛋誰卡蛋?花敬群轟柯文哲縱容遠雄:該守法就要守法
大巨蛋「卡蛋」爭議，有台北綠議員質疑，巿長柯文哲急著卸任前剪綵大巨蛋工程，消極未保障捷運安全，還牽拖中央「卡蛋」。柯文哲上午出席公開活動被堵訪稱，下午再回答；不過內政部次長花敬群上午受訪先批柯，縱容遠雄提不合理排煙設施，一昧保護遠雄，不走合法做法，才讓審查無法順利。
花敬群還說，「請柯市長該停的時候就要停，該守法的時候就要守法，大家一起把最後一哩路好好做好」。
大巨蛋誰卡蛋爭議，內政部、北市府再度互槓，花敬群今天再批柯文哲，「一個負責任的首都市長，不該有這樣子的作為，大家一起承擔對遠雄公司必要的要求，其實按照規定提出的測試方法，內政部的審查就會通過。」
花敬群說，如果市府高層一昧保護遠雄，不走合法做法，其實後續台北市消防局的燃煙測試會更加為難，未來民眾的公共安全更沒保障，他也請柯市長該停的時候就要停，該守法的時候就要守法。
花敬群今天與前副市長黃珊珊同台出席「幸福久久窩-北車全齡健康宅的開幕儀式」，兩人行程似乎刻意錯開，互動不多。
花敬群離開前受訪表示，大巨蛋就是照一般正常使用執照申請過程，就是剩下最後的排煙設計的通過，花說，這段時間以來，內政部都是用既有標準，要求遠雄提出符合國家標準的排煙測試模式，後續再交由台北市政府。
花敬群也批評柯一直用所謂卡蛋的說法，他必須說，市府縱容遠雄公司提出不合理的排煙設施方式，其實才是造成測試審查工作無法順利推展，一個負責任的首都市長，不該有這樣子的作為，其實按照規定提出他的測試方法，內政部的審查就會通過。
花說，後續台北市消防局還要依據審定結果進行實際燃煙測試，不走合法做法，其實後續台北市消防局的燃煙測試會更加為難。
至於大巨蛋地下工程是否造成捷運裂縫，有安全疑慮？花敬群說，交通部鐵道局應該會針對捷運施工安全對大巨蛋廠商補強會有所規定，本質上大家也不需要過度憂慮或政治化，一切都有專業在後頭把關，只要尊重專業審議和意見，其實公共事務並沒有這麼複雜。
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