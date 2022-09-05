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新黨：波音工程師不敢坐蔡英文要華航買單 787變夢魘

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
新黨今舉行「波音787是夢幻客機？還是夢魘客機？」記者會。圖／新黨提供
新黨今舉行「波音787是夢幻客機？還是夢魘客機？」記者會。圖／新黨提供

華航訂購16架波音787-9客機，遭質疑受政治施壓。新黨今舉行「波音787是夢幻客機？還是夢魘客機？」記者會，並將「波音787由夢想到夢魘」白皮書送交AIT。新黨表示，美國參眾議院已經變成「皮條院」，今年4月波音787尚未通過FAA檢測，就公然拉生意，請問美國人民不覺得丟臉嗎? 新黨提醒美國政府，美國的偉大應該要有基本對人命尊重的良心。

新黨桃園市議員參選人游智彬表示，今年4月美國共和黨首席參議員葛理漢率團訪台，與蔡英文總統會面時，就大辣辣當面要台灣向波音公司購買24架787型客機，當時787客機問題一大堆，不僅波音工程師投書媒體說不敢坐787，當時連美國聯邦航空局（FAA）都不准波音公司交付787。

新黨台北市議員議員參選人郭榮先指出，美國聯邦航空局在今年2月就將對波音新的787夢幻客機進行最終檢查，且不允許波音自行對客機進行檢查和批准，5月時還指證波音787認證資料不完全，參議員葛理漢4月就來拉生意，難道是FAA與美國國會早就套好招了嗎？

新黨台北市議員參選人劉榮之表示，波音高層只顧壓低成本，嚴重忽視風險已經不是第一次，最近兩起波音737-MAX墜毀事件，造成總共346人死亡，目前已經查出是電腦系統判識出了問題，而這個問題在波音737-MAX出廠前的檢討會議中就有提出，當時只做「出廠後再修正」的決定，這就是波音公司最可怕的態度。

新黨台北市議員參選人張榮法表示，新黨整理波音787從2013年迄今的國內外新聞，這幾年就找到超過33起嚴重飛行事故，事故率破3%，美國政客明知波音787有問題還昧著良心做生意，幫波音拉皮條，蔡政府心中也沒有人民安全竟答應買下來，相對的，當初新冠肺炎疫情嚴峻台灣民眾需要疫苗，民間要買，蔡政府卻百般阻撓，蔡政府心中只有一黨之私。

新黨大黃蜂團隊召集人王萬邦指出，波音787有些問題還是一再重複發生，根本沒有解決。除了引擎與電池的問題外，導航系統也有嚴重的問題，已經有3次以上進場導航偏離及偏低的紀錄，有一次還險些墜機。有超過3次駕駛艙外玻璃出現裂痕，其中1次是日本航空起飛前出現嚴重的蛛網裂痕。

王萬邦還說，波音787引以為傲的複合材料使用，也出現碳複合蒙皮面板之間的間隙過大的問題，還有鈦部件問題…等，這些問題，請問FAA就找到答案嗎? 請問FAA是否也受到這些扮演皮條客的國會議員施壓才開放787的交付。

波音 新黨 美國

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