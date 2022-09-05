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賴清德南市子弟兵組Nice連線 拱選總統意味濃

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市新潮流系市議員參選人今組「信賴台灣，Nice連線」，要揮出全壘打。記者鄭惠仁／攝影
台南市新潮流系市議員參選人今組「信賴台灣，Nice連線」，要揮出全壘打。記者鄭惠仁／攝影

今年台南市議員選戰激烈，新潮流系立委林俊憲、林宜瑾、郭國文今天聯合推薦新營區李宗翰、善化區林志展、安南區王錦德、永康區朱正軒及黃肇輝、中西區周嘉韋、南區呂維胤和東區蔡筱薇8名參選人組「信賴台灣，Nice連線」，要揮出全壘打，也看出為賴清德選總統提早準備的意味。

林俊憲表示「Nice」有兩個最主要的意義，nice是「賴式」的諧音，也就是秉持著副總統賴清德一步一腳印的精神，建設台南，爭取福利照顧弱勢；另8名議員都是受到嚴格訓練的政治工作者，也受到賴清德的肯定，是值得信賴的nice議員。

林宜瑾說，信賴台灣Nice連線中，有力拼連任邁向4連霸、3連霸的議員，也有尋求連任的議員，也有初試啼聲的政治新秀，從資深到年輕都有，除象徵民主扎根需要傳承重要的意義，台灣民主自由更是要代代都要有人守護，積極培育優秀人才，青、壯世代協力為台灣付出，守護台灣價值。

大部分Nice連線成員是從基層助理出身的幕僚世代，成長過程中受過長時間的嚴格訓練和前輩良好的傳承，於第一線接觸民眾，了解在地真正的需求。藉由對市政的熟捻和豐富的服務經驗，帶領市府改善不足之處，呼應民眾所需，爭取地方最迫切需要的建設。

林俊憲強調，信賴台灣Nice連線團隊將持續秉持務實誠懇的「賴式」精神，堅持一步一腳印，提供最扎實的服務和政績，讓台南成為一座更進步、便利且友善友愛的文化之都。

此次民進黨台南市議員初選就競爭激烈，各派系都推出人選，也被認為是在為4年後市長選戰布局，其中新潮流系是大贏家，有8人獲提名，這次組成「信賴台灣，Nice連線」要力拚全壘打，因以「賴式」為諧音，又都是賴清德的子弟兵，挺賴清德角逐總統大位意味十足，並且也是在為4年後林俊憲可能選市長做準備。

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