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黃珊珊當選拆一殯 陳時中：都是過去的政見統整再提出

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
黃珊珊喊當選首件事拆一殯，民進黨台北市長參選人陳時中表示，都是過去的政見或規畫，統整後再提出。記者胡瑞玲／攝影
黃珊珊喊當選首件事拆一殯，民進黨台北市長參選人陳時中表示，都是過去的政見或規畫，統整後再提出。記者胡瑞玲／攝影

年底選舉將至，台北市長選戰三腳督，各參選人陸續端出政策牛肉，以無黨籍身分參選的台北市前副市長黃珊珊喊出，當選後第一件事就是要拆掉第一殯儀館，民進黨參選人陳時中今表示，黃珊珊提出的政見都是過去提過的政見或相關規畫，現在統整後再提出。

黃珊珊1日舉辦政見記者會提出「7大計畫」，除延續台北市長柯文哲東西門戶計畫，更延伸出艋大大計畫、忠孝東路漫步道、光鏈大道、台北亞運主題公園、城南羅斯福計畫、南方公園計畫及大圓山計畫。

但其中忠孝東路漫步道，被議員簡舒培批早在2019年就已提出，還是用前瞻計畫的預算補助北市施作，黃珊珊卻直接收割中央前瞻計畫成果；另把忠孝東路規劃成香榭大道的做法，其實是前總統馬英九在2006年提出的政策。

陳時中今前往大稻埕慈聖宮參香，會前受訪時針對黃珊珊接受專訪時喊出要移走一殯，將4580坪綠地還給市民表示，北市府2019年就有這樣的計畫，黃珊珊提出的政見，看起來都是以前台北市長柯文哲第一任做出的政見，或是第二任提出的相關規畫，現在統整後再提出。

陳時中強調，他所做的政策，如果是過去好的政策必然會延續，如果需要修訂就會滾動式檢討。

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