聽新聞
test
0:00 / 0:00
染疫死亡破萬人 國民黨團要求陳時中、蔡英文道歉
國民黨立院黨團上午舉行「政府防疫失能 染疫死亡超過萬人！陳時中不用負責？」記者會，國民黨團要求民進黨台北市長參選人、前防疫指揮官陳時中為過去作為負責，出面向全民承認錯誤、道歉，也請蔡英文總統向全民道歉。
國民黨團總召曾銘宗表示，蔡政府說自己超前部署，但所有的包含疫苗、快篩、藥品都是慢半拍，超前部署變成一句超級笑話。
國民黨立委費鴻泰批評，陳時中沒有死亡者的家人道歉。國民黨立委賴士葆說，陳時中應該要為這1萬多條生命道歉，但陳時中至今沒有道過一次歉，不管是去年800人死亡、3+11，沒有任何道歉，只有嘴巴說要負責，所謂的負責只有下台道歉，結果只有落跑去選台北市長。
談及陳時中的免治馬桶政策，國民黨立委洪孟楷爆料，陳時中的偷窺影片上架後被網友罵翻，明明是違法的事情竟推給創意表現。陳時中上架影片一開始沒有這句話：「廣告動作劇情演出，現實生活切勿嘗試 」，是編輯貼文後才加上的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言