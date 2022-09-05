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「不只抄 還抄錯」綠委再爆國民黨新竹市長參選人林耕仁論文抄襲

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染疫死亡破萬人 國民黨團要求陳時中、蔡英文道歉

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
「政府防疫失能 染疫死亡超過萬人！陳時中不用負責？」記者會。圖／取自國民黨團直播畫面
「政府防疫失能 染疫死亡超過萬人！陳時中不用負責？」記者會。圖／取自國民黨團直播畫面

國民黨立院黨團上午舉行「政府防疫失能 染疫死亡超過萬人！陳時中不用負責？」記者會，國民黨團要求民進黨台北市長參選人、前防疫指揮官陳時中為過去作為負責，出面向全民承認錯誤、道歉，也請蔡英文總統向全民道歉。

國民黨團總召曾銘宗表示，蔡政府說自己超前部署，但所有的包含疫苗、快篩、藥品都是慢半拍，超前部署變成一句超級笑話。

國民黨立委費鴻泰批評，陳時中沒有死亡者的家人道歉。國民黨立委賴士葆說，陳時中應該要為這1萬多條生命道歉，但陳時中至今沒有道過一次歉，不管是去年800人死亡、3+11，沒有任何道歉，只有嘴巴說要負責，所謂的負責只有下台道歉，結果只有落跑去選台北市長。

談及陳時中的免治馬桶政策，國民黨立委洪孟楷爆料，陳時中的偷窺影片上架後被網友罵翻，明明是違法的事情竟推給創意表現。陳時中上架影片一開始沒有這句話：「廣告動作劇情演出，現實生活切勿嘗試 」，是編輯貼文後才加上的。

陳時中 國民黨 台北市長

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