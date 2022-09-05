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陳建仁出席教宗大典 當面贈送這個讓教宗好開心

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
前副總統陳建仁以特使出席教宗方濟各主持的先教宗若望保祿一世（John Paul I）榮列真福品彌撒，坐在第一排特使專區。圖／駐教廷大使館提供
前副總統陳建仁以特使出席教宗方濟各主持的先教宗若望保祿一世（John Paul I）榮列真福品彌撒，坐在第一排特使專區。圖／駐教廷大使館提供

前副總統陳建仁伉儷今在梵蒂岡出席先教宗若望保祿一世（John Paul I）榮列真福品彌撒，教宗在彌撒前單獨接見陳建仁伉儷，陳建仁並轉達蔡英文總統及台灣人民的誠摯問候。

我駐教廷大使館表示，在彌撒開始之前，教宗首先個別親自單獨接見陳建仁伉儷，教宗親切愉快且滿臉笑容表示「很高興再次見到你們，希望我們一起為世界和平祈禱，也請為了我祈禱」。

駐館表示，陳建仁轉達來自蔡總統及台灣人民的誠摯問候，並且請教宗為台灣人民祈禱。還贈送光華雜誌新書「天使傳愛」給教宗，說明這本書記錄天主教神父修女在台奉獻的感人事蹟，教宗看了非常開心且窩心，陳建仁也透露，與教宗歷次會晤，「這次是教宗最高興的一次。」

駐館表示，台灣這次特地派遣特使出席教廷今天的重要活動，不僅傳達了台灣對於台梵關係的高度珍視，陳建仁更透過與教宗溫馨而私人的重要會面，為台灣的宗教外交漂亮達陣。

駐館表示，陳建仁以總統特使身分出席真福品彌撒，與各國政要一同列席「特使專區」，出席貴賓包括義大利總統馬塔雷拉、摩納哥總理達杜、馬爾他騎士團大教長敦萊普等重要人士。陳建仁在典禮期間，與各國特使政要親切互動交流並介紹台灣。

駐館轉述，會後陳建仁與多位教廷高層相互致意，他們都熱烈歡迎台灣特使前來參加大典，包括教廷國務院長帕洛林、教廷外長蓋拉格、教廷萬民福音部長塔格雷樞機主教、樞機主教涂克森等教廷高層，陳建仁來訪讓他們看到了台灣的用心與真摯情誼。另外有多位邦交國與友好國家駐教廷大使、修會高階神職人員，也與陳建仁親切握手寒暄。

前副總統陳建仁以特使出席教宗方濟各主持的先教宗若望保祿一世（John Paul I）榮列真福品彌撒，坐在第一排特使專區。圖／駐教廷大使館提供
前副總統陳建仁以特使出席教宗方濟各主持的先教宗若望保祿一世（John Paul I）榮列真福品彌撒，坐在第一排特使專區。圖／駐教廷大使館提供

陳建仁 教宗 教廷

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