全動署明年耗資16億餘元 增建忠靈塔與五指山忠靈二殿

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國軍五指山軍墓區的忠靈殿2002年落成啟用，雙龕剩餘3852處，已不敷使用，將於2026年用罄。圖為軍墓組官兵示範封龕儀式。記者洪哲政/攝影
國軍五指山軍墓區的忠靈殿2002年落成啟用，雙龕剩餘3852處，已不敷使用，將於2026年用罄。圖為軍墓組官兵示範封龕儀式。記者洪哲政/攝影

今年成立的全民防衛動員署規劃明（2023）年起耗資16億餘元，分別在新北、高雄興建五指山示範公墓「忠靈二殿」與大型「忠靈塔」，以因應國軍官兵袍澤及遺族未來40年殯葬安厝的需求。

全動署在2023年國防預算書中指出：「依兵役法第44條，國民為國服兵役時，享有下列權益：戰死或因公殞命者，政府應負安葬之責，並建祠立碑，定時祭祀，列敍方志，以資表彰」等言。

預算案指出，國軍高雄忠靈塔於1954年啟用後，現有雙龕容量現已用罄，無法提供高雄地區官兵袍澤及眷屬使用。全動署規劃編列7億8199萬餘元，計畫在2027年前興建一座具備綠化環境、祭殿廣場、藝術品、骨灰櫃設置的忠靈塔。

預算案同時指出，國軍五指山軍墓區的忠靈殿2002年落成啟用，雙龕剩餘3852處，已不敷使用，將於2026年用罄。全動署計畫耗資9億2195萬2000元預算，辦理五指山「國軍忠靈二殿興建工程」。

預算書指出，兩案都自明年起開始啟動，計畫2027年完成。

全動署表示，新建的國軍高雄燕巢忠靈塔，可延續提供南部地區國軍忠靈安息及緬懷先烈的處所，落成後可增加5萬8527個龕位，國軍忠靈二殿工程則可增加7萬830個龕位，可延續提供南北兩地國軍官兵袍澤及遺族未來40年安厝需求。

國軍 全動署 兵役

延伸閱讀

北投風情席捲港都！陳其邁嗨唱 透露這時間可能出專輯

高雄鳥松濕地木棧道漂女浮屍 散步民眾嚇壞報警

高雄熱氣球明天在月世界初登場 愛河16日接棒

高雄熱氣球體驗售票秒殺 將視天候釋出現場名額

相關新聞

全動署明年耗資16億餘元 增建忠靈塔與五指山忠靈二殿

今年成立的全民防衛動員署規劃明（2023）年起耗資16億餘元，分別在新北、高雄興建五指山示範公墓「忠靈二殿」與大型「忠靈...

我國友邦吐瓦魯總理拿塔諾訪台 蔡總統明軍禮歡迎

我國太平洋友邦吐瓦魯國總理拿塔諾（Kausea Natano）應我國政府邀請，率團抵台進行國是訪問，總統府發言人張惇涵今...

法蘭西學院終身秘書皮特訪台 蔡英文明頒大綬卿雲勳章

法蘭西學院人文及政治科學院終身秘書皮特（Jean-Robert Pitte）率團訪問台灣，總統府發言人張惇涵今天表示，蔡...

陳時中公廁影片爭議 背後是民進黨「柬埔寨詐騙集團」式話術

民進黨台北市長參選人陳時中開出登記參選後首條政見，在北市公廁廣設免治馬桶座，結果因為競選總部釋出陳時中「公廁偷窺」宣傳片的放送事故而失焦，深究這項政見的背後，是民進黨一貫如柬埔寨詐騙集團的詐騙話術，陳總部計算換裝成本，竟然僅以售價估算，彷彿這神奇的免治馬桶座，只要放上去，就會沖水送風，連電都不用吃，這種騙票話術，可見陳總部恐未實際勘查公廁設備，僅關在小房間裡自行想像提出，讓選民笑掉大牙。

華航購機／買波音787讓企業工會接受關鍵 在員工權益與引擎技術面

華航購機案拍版後外界紛擾不斷，內部也傳出雜音，不少人直指這是政治力介入後的結果。但聯合報數位版掌握，這項決策獲得華航企業工會接受，主因就在購買787這款飛機、搭配GE引擎並未有太多技術面爭議，且不傷及員工權益。

像不像三分樣？政壇十大明星臉看了別傻眼 「嘉義玄彬」是他

政治也可以不用那麼嚴肅！長久以來被大家戲稱為「恰吉」的台北市議員王世堅，經常被拿來做成梗圖，之前《恰吉》電影公司也真的邀請到他本人參加首映會，造成網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。