全動署明年耗資16億餘元 增建忠靈塔與五指山忠靈二殿

今年成立的全民防衛動員署規劃明（2023）年起耗資16億餘元，分別在新北、高雄興建五指山示範公墓「忠靈二殿」與大型「忠靈塔」，以因應國軍官兵袍澤及遺族未來40年殯葬安厝的需求。

全動署在2023年國防預算書中指出：「依兵役法第44條，國民為國服兵役時，享有下列權益：戰死或因公殞命者，政府應負安葬之責，並建祠立碑，定時祭祀，列敍方志，以資表彰」等言。

預算案指出，國軍高雄忠靈塔於1954年啟用後，現有雙龕容量現已用罄，無法提供高雄地區官兵袍澤及眷屬使用。全動署規劃編列7億8199萬餘元，計畫在2027年前興建一座具備綠化環境、祭殿廣場、藝術品、骨灰櫃設置的忠靈塔。

預算案同時指出，國軍五指山軍墓區的忠靈殿2002年落成啟用，雙龕剩餘3852處，已不敷使用，將於2026年用罄。全動署計畫耗資9億2195萬2000元預算，辦理五指山「國軍忠靈二殿興建工程」。

預算書指出，兩案都自明年起開始啟動，計畫2027年完成。

全動署表示，新建的國軍高雄燕巢忠靈塔，可延續提供南部地區國軍忠靈安息及緬懷先烈的處所，落成後可增加5萬8527個龕位，國軍忠靈二殿工程則可增加7萬830個龕位，可延續提供南北兩地國軍官兵袍澤及遺族未來40年安厝需求。